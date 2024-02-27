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Sokakta Rastgele İnsanlara İltifat Eden Kadına Gelen "Ee Yani?" Yanıtı İzleyenlerin Sinirlerini Bozdu

Sokakta Rastgele İnsanlara İltifat Eden Kadına Gelen "Ee Yani?" Yanıtı İzleyenlerin Sinirlerini Bozdu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 20:28

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İletişim kabiliyeti, aslında hayati bir beceri. İnsanların birbirleriyle etkili bir şekilde iletişim kurabilmesi, hem kişisel hem de profesyonel yaşamda başarının anahtarı. İyi bir iletişimci olmak, insanların sizi anlamasını ve sizin de onları anlamanızı sağlar. Bu, karşılıklı anlayış ve empatiyle birlikte, güçlü ve sağlıklı ilişkilerin temelini oluşturur.

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'cananeroglg' isimli sosyal medya kullanıcısı sokakta insanlara iltifat ederek enerjilerini yükseltmek ve günlerini güzelleştirmek istedi.

'cananeroglg' isimli sosyal medya kullanıcısı sokakta insanlara iltifat ederek enerjilerini yükseltmek ve günlerini güzelleştirmek istedi.

Fakat bir vatandaştan aldığı "Ee yani?" yanıtı sinirleri bozarken, iletişim becerilerimizi de bir kere daha sorgulattı.

Fakat bir vatandaştan aldığı "Ee yani?" yanıtı sinirleri bozarken, iletişim becerilerimizi de bir kere daha sorgulattı.

İşte o video;

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