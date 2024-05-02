Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Suat Okuyan'dan İş İnsanlarına Çağrı: Ali Erbaş İçin Araba İstedi

Makam aracı üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığımızın şahs-ı manevisine yönelik son derece maksatlı ve her biri aziz milletimizin mümtaz evladı olan yüzbini aşkın personelinin de rencide edildiği gündemi teessürle takip ediyorum.

Prof. Dr. Ali Erbaş hocamız muazzez devletimizin müstesna kurumlarından birisi olan Diyanet İşleri Başkanlığımızın 18. Başkanıdır. Kendisinden önce birbirinden kıymetli 17 Başkanımız bu müstesna kuruma başkanlık yapmış bundan sonra da muazzez devletimiz ve aziz milletimiz var oldukça nice başkanımız nice hizmetler edecektir.

Hiç şüphe yok ki artık kabak tadı vermiş ve ağızlara sakız yapılmış bir ‘makam aracı’ gündeminin yurtiçinde Anadolu’nun dört bir köşesinde en ücra yerlerde muhabbetle hizmet eden;

Yurtdışında doğuda Moğolistan’dan batıda Haiti’ye, Kuzeyde Tataristan’dan güneyde Zimbabwe’ye kadar 146 ülkede Diyanetimizin vefakâr çalışanlarının, yolunu gözleyenlerinin, gönüllülerinin ve manevi otoritesine duydukları saygı ve gösterdikleri ihtimamla nice insan evladının kalplerini de yorduğu bilinmelidir.

Adanmış insanların hakları topluma emanettir. Mütedeyyin işadamlarımızdan, kadirşinas hayırseverlerimizden istirhamım Mevlanın en güzel şekliyle yaratmış olduğu güzel ağızlarında ‘çirkin, murdar bir sakız gibi’ çiğnedikleri bu gündemi boşa çıkartacak bir iyilik olarak cömert bir tavırla bir makam aracını Diyanet İşleri Başkanlarımızın kullanımına tahsis olunmak üzere ‘Türkiye Diyanet Vakfımız’ demirbaşına kazandırmaya davet ediyorum.'