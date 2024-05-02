Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Suat Okuyan'dan İş İnsanlarına Çağrı: Ali Erbaş İçin Araba İstedi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a Audi A8 kiralanmasının yankıları sürerken, eleştirilere tepki gösteren Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Suat Okuyan sosyal medya hesabı üzerinden Erbaş'a araç bağışlanmasını istedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a 'Audi A8' marka lüks araç tahsis edildiği yönündeki iddialar tartışmalara neden olmuş, Diyanet'ten yapılan açıklamada aracın il dışı programlar için kiralandığı belirtilmişti.
Aracın yıllık kiralama bedelinin de oldukça yüksek olduğu vurgulanırken, gazeteci Fatih Altaylı aracın günlük kiralama bedelinin 25 bin TL olduğunu, aracın bayiden yıllık kiralanması durumunda ise 1 senede 6 milyon TL ödeneceğini söyledi.
Konu henüz gündemden düşmemişken Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Suat Okuyan'dan ise tepki çekecek bir açıklama daha geldi.
Diyanet'e lüks araç eleştirisinde bulunanları eleştiren Okuyan şu ifadeleri kullandı: 'Makam aracı üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığımızın şahs-ı manevisine yönelik son derece maksatlı ve her biri aziz milletimizin mümtaz evladı olan yüz bini aşkın personelinin de rencide edildiği gündemi teessürle takip ediyorum.
Makam aracı üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığımızın şahs-ı manevisine yönelik son derece maksatlı ve her biri aziz milletimizin mümtaz evladı olan yüzbini aşkın personelinin de rencide edildiği gündemi teessürle takip ediyorum.
Prof. Dr. Ali Erbaş hocamız muazzez devletimizin müstesna kurumlarından birisi olan Diyanet İşleri Başkanlığımızın 18. Başkanıdır. Kendisinden önce birbirinden kıymetli 17 Başkanımız bu müstesna kuruma başkanlık yapmış bundan sonra da muazzez devletimiz ve aziz milletimiz var oldukça nice başkanımız nice hizmetler edecektir.
Hiç şüphe yok ki artık kabak tadı vermiş ve ağızlara sakız yapılmış bir ‘makam aracı’ gündeminin yurtiçinde Anadolu’nun dört bir köşesinde en ücra yerlerde muhabbetle hizmet eden;
Yurtdışında doğuda Moğolistan’dan batıda Haiti’ye, Kuzeyde Tataristan’dan güneyde Zimbabwe’ye kadar 146 ülkede Diyanetimizin vefakâr çalışanlarının, yolunu gözleyenlerinin, gönüllülerinin ve manevi otoritesine duydukları saygı ve gösterdikleri ihtimamla nice insan evladının kalplerini de yorduğu bilinmelidir.
Adanmış insanların hakları topluma emanettir. Mütedeyyin işadamlarımızdan, kadirşinas hayırseverlerimizden istirhamım Mevlanın en güzel şekliyle yaratmış olduğu güzel ağızlarında ‘çirkin, murdar bir sakız gibi’ çiğnedikleri bu gündemi boşa çıkartacak bir iyilik olarak cömert bir tavırla bir makam aracını Diyanet İşleri Başkanlarımızın kullanımına tahsis olunmak üzere ‘Türkiye Diyanet Vakfımız’ demirbaşına kazandırmaya davet ediyorum.'
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