İsmailağa Cemaati'nden Cübbeli'ye 'FETÖ' İmalı Suçlama: "Erdoğan İçin, 'Bu Ancak Böyle Gönderilirdi' Dedi"

Görüşmenin ilgili kısmını Çiçek şu ifadelerle aktarıyor:

'15 Temmuz darbe girişimi sırasında bütün mensuplarına sokağa çıkmaları için çağrı yaptıklarını ve ilk sokağa çıkan grupların başında yer aldıklarını ifade ediyorlar. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Mahmut Efendi'yi Çavuşbaşı'na götüren ekibin içerisinde bazı kişilere FETÖ meselesinden dolayı yurt dışına çıkış yasağı konduğunu söylüyorlar. Cübbeli Ahmet Hoca'nın 15 Temmuz gecesi yanındaki kişinin telefonundan birini arayarak Recep Tayyip Erdoğan için ‘Gözünüz aydın bu da ancak böyle gönderildi’ dediğini bunu ilgili mercilere ilettiklerini ileri sürüyorlar. Cübbeli Ahmet'in cemaati bitirmek için çalıştığını bununla görevlendirildiğini iddia ediyorlar. Cübbeli Ahmet'in cezaevi vb korkularından dolayı bazı insanların dediğini yaptığını söylüyorlar. Cübbeli Ahmet ve Doğu Perinçek arasındaki ilişki ve açıklamalardan dolayı sürekli yıpratıldıklarını ve açıklama yapmak durumunda kaldıklarını belirtiyorlar.'

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