İsmailağa Cemaati'nden Cübbeli'ye 'FETÖ' İmalı Suçlama: "Erdoğan İçin, 'Bu Ancak Böyle Gönderilirdi' Dedi"
Hasan Kılıç'ın ölümü sonrası liderlik kavgaları nedeniyle gündemden düşmeyen İsmailağa Cemaati'nden 'Cübbeli' lakabıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile ilgili 'FETÖ' imalı bir iddia ortaya atıldı. Cemaatin iddiasına göre, 15 Temmuz'da birileriyle telefonda konuşan Cübbeli Ahmet, Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili ‘Gözünüz aydın bu da ancak böyle gönderildi’ demiş.
Kaynak: Independent Türkçe- Nevzat Çiçek
Hasan Kılıç'ın ölümü sonrası kapılarını ilk kez gazetecilere açan İsmailağa Cemaati'nden dikkat çeken açıklamalar yapıldı.
Toplantıya katılan Independent Türkçe'nin Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek'in aktardığı bilgiye göre, cemaat üyeleri; Cübbeli Ahmet'in hiç bir zaman İsmailağa içerisinde karar organı olmadığını, sadece tefsir heyetinde yer verildiğini söylediler.
Tarikat içerisinde Cübbeli Ahmet veya bir başkası tarafından FETÖ ile İsmailağa kelimelerinin yan yana gelmesinden rahatsız olduğu belirtilirken, FETÖ'nün cemaat üzerinde bir çok operasyon yapmaya çalıştığı vurgulanıyor.
Konuşmanın ilerleyen kısmında Cübbeli Ahmet'in 15 Temmuz'da yaptığını iddia ettikleri bir görüşmeyi aktarıyorlar. Görüşmede Cübbeli'nin, (Erdoğan'dan bahsederek) 'Gözünüz aydın bu da ancak böyle gönderildi’ dediği belirtiliyor.
Görüşmenin ilgili kısmını Çiçek şu ifadelerle aktarıyor:
'15 Temmuz darbe girişimi sırasında bütün mensuplarına sokağa çıkmaları için çağrı yaptıklarını ve ilk sokağa çıkan grupların başında yer aldıklarını ifade ediyorlar. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Mahmut Efendi'yi Çavuşbaşı'na götüren ekibin içerisinde bazı kişilere FETÖ meselesinden dolayı yurt dışına çıkış yasağı konduğunu söylüyorlar. Cübbeli Ahmet Hoca'nın 15 Temmuz gecesi yanındaki kişinin telefonundan birini arayarak Recep Tayyip Erdoğan için ‘Gözünüz aydın bu da ancak böyle gönderildi’ dediğini bunu ilgili mercilere ilettiklerini ileri sürüyorlar. Cübbeli Ahmet'in cemaati bitirmek için çalıştığını bununla görevlendirildiğini iddia ediyorlar. Cübbeli Ahmet'in cezaevi vb korkularından dolayı bazı insanların dediğini yaptığını söylüyorlar. Cübbeli Ahmet ve Doğu Perinçek arasındaki ilişki ve açıklamalardan dolayı sürekli yıpratıldıklarını ve açıklama yapmak durumunda kaldıklarını belirtiyorlar.'
Yazının tamamını okumak için tıklayın
Yorum Yazın