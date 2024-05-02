Mehmet Şimşek'in Kamuda Tasarruf Paketi Erdoğan'ın Masasına Geliyor: Sadece Araçlarla Sınırlı Kalmayacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in uzun süredir sözünü ettiği kamuda tasarruf paketi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasına geliyor. Kamuda araç kısıtlamasının paketin sadece bir kısmını oluşturacağı belirtilirken; sarf malzemeleri, otellerde verilen eğitimler ve organizasyonlar da mercek altına alınacağı belirtiliyor.
Yüksek enflasyon ortamının vatandaşı her geçen gün daha da zorladığı yeni dönemde, ekonominin üzerindeki kamu harcamaları yükünü hafifletmek için harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tasarruf için kapsamlı bir paket hazırladı.
Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in uzun süredir bahsettiği paketin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması ve son noktanın konulması bekleniyor.
Haberde paketinin yalnızca kamu araçları kapsamayacağı vurgulanırken, sarf malzemeleri, otellerde verilen eğitimler ve organizasyonların da mercek altına alınacağı belirtildi.
Yapılması planlanan düzenlemelerden biri de harcamaları kontrol edecek bir ön mekanizma. Bu mekanizmayla kurum ve kuruluşların yaptığı harcamalar öncesinde değerlendirilecek ve o harcamanın gerekli olup olmadığını incelenecek. Yani bir ön kontrol mekanizması olarak devreye girecek.
Tasarruf paketiyle ilgili daha önce basında yer alan bilgiler ise şu şekilde sıralanmıştı:
Kamu kurumlarına kayıtlı tüm araçların envanteri çıkarılarak, tasfiye olması gerekenlerin listesi hazırlandı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in talimatı ile ilk etapta kamu kurumlarının kullandığı 500 araç satışa çıkarıldı. İkinci aşamada ise 1000 araçlık bir tasfiye listesi hazırlandı. Maliye Bakanlığı kaynakları, kamudaki araç satışı ve tasfiyesinin bu sayılarla sınırlı kalmayacağını, etap etap devam edeceğini kaydetti. Satışlardan elde edilecek gelir hazineye aktarılacak.
Yeni araç alımı ve kiralanması konusunda katı kurallar uygulanacak.
Acil ihtiyaç durumunda, kamu kurumları öncelikle ellerindeki aracı sattıktan sonra yerine yenisini alabilecek veya kiralayabilecek.
Güvenlik ve sağlık alanında kullanılanlar hariç, kamudaki taşıt sayısının artışına izin verilmeyecek.
Araç kiralamalarına da etap etap son verilmesi de gündemde. Kiralama sözleşmeleri biten araçların yerine yeni sözleşme yapılmaması tartışılıyor.
Makam aracı kullanacak kadrolar yeniden belirlenecek. Üst düzey bürokraside, bazı pozisyonlardaki makam aracı uygulamasına son verilecek.
Kamu personelinin kullandığı zorunlu olmayan servis araçları iptal edileceği, bunun yerine personele ulaşım kartı verilmesinin planlandığı belirtiliyor.
Öte yandan, kamuda, demirbaş alımından, kırtasiye harcamalarına, temsil, tören ve ağırlama giderlerinden personel harcamalarına kadar her alanda yapılacak kesintilere ilişkin planlama yapılıyor.
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