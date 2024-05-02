Mehmet Şimşek'in Kamuda Tasarruf Paketi Erdoğan'ın Masasına Geliyor: Sadece Araçlarla Sınırlı Kalmayacak

Tasarruf paketiyle ilgili daha önce basında yer alan bilgiler ise şu şekilde sıralanmıştı:

Kamu kurumlarına kayıtlı tüm araçların envanteri çıkarılarak, tasfiye olması gerekenlerin listesi hazırlandı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in talimatı ile ilk etapta kamu kurumlarının kullandığı 500 araç satışa çıkarıldı. İkinci aşamada ise 1000 araçlık bir tasfiye listesi hazırlandı. Maliye Bakanlığı kaynakları, kamudaki araç satışı ve tasfiyesinin bu sayılarla sınırlı kalmayacağını, etap etap devam edeceğini kaydetti. Satışlardan elde edilecek gelir hazineye aktarılacak.

Yeni araç alımı ve kiralanması konusunda katı kurallar uygulanacak.

Acil ihtiyaç durumunda, kamu kurumları öncelikle ellerindeki aracı sattıktan sonra yerine yenisini alabilecek veya kiralayabilecek.

Güvenlik ve sağlık alanında kullanılanlar hariç, kamudaki taşıt sayısının artışına izin verilmeyecek.

Araç kiralamalarına da etap etap son verilmesi de gündemde. Kiralama sözleşmeleri biten araçların yerine yeni sözleşme yapılmaması tartışılıyor.

Makam aracı kullanacak kadrolar yeniden belirlenecek. Üst düzey bürokraside, bazı pozisyonlardaki makam aracı uygulamasına son verilecek.

Kamu personelinin kullandığı zorunlu olmayan servis araçları iptal edileceği, bunun yerine personele ulaşım kartı verilmesinin planlandığı belirtiliyor.