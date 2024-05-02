5 Değil 50 Yıl Gibi! 2019 Yılındaki Et Fiyatları Tarihten Bir Anı Gibi Gözüküyor
5 Değil 50 Yıl Gibi! 2019 Yılındaki Et Fiyatları Tarihten Bir Anı Gibi Gözüküyor
Et fiyatlarında artışla devam ederken, yılbaşından bu yana süren zamların nedenleri gündemde yer almaya devam ediyor. 2019 yılında bir market broşüründe gördüğümüz et fiyatları ise sadece 5 yıl önceki rakamları tarihin tozlu sayfalarından çıkıyor gibi hissettirdi.
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Son olarak 15 gün önce yüzde 25 zam gelen et fiyatlarında vatandaşın alım gücü giderek zorlanıyor.
Fiyatlardaki yükseliş sadece 5 yıl geriye dönünce kendini çok net gösteriyor. Bir marketin broşüründeki 2019 fiyatlarına 2024 yılında bakınca oranlardaki yükseklik ortaya çıkıyor.
2019 yılında kilosu 46,95 TL olan dana rostoluk et, 2.020,59 TL olan net asgari ücretle 43 kilo alınabilirken, günümüzde 599,95 TL olan kilosundan 17 bin 2 liralık asgari ücretle 28 kilo alınabiliyor.
İlikli dana çorbalık ürün 2019 yılında 7,95 TL'den satılırken, 2024 yılında 55,95 TL'den satılıyor. 2019 yılında asgari ücretle 254 kilo alınabilirken, neyseki 5 yılında ardından 303 kilo alınabiliyor.
Kuzu sac kavurmalık et 2019 yılında 42,95 TL'den 2024 yılında 625,56 TL'den satılıyor. Artış oranı yüzde 1.356,48 olurken, asgari ücret alım seviyesi ise 47 kilodan 27 kiloya geriliyor.
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Kuzu kelle, 2019 yılında 18,95 TL'den satılırken, 2024 yılında 209,95 TL'den satılıyor.
Dana dil kilosu 2019 yılında 39,95 TL'den satılırken, asgari ücretle 50 kilo alınabiliyordu. 2024 yılında kilosu 349,95 TL'ye inerken, 48 kilo alınabiliyor.
Ciğer fiyatı da 5 yılda 40,95 TL'den 813,95 TL'ye çıkarken, artış oranı yüzde 1.887,66 oldu. Asgari ücretli alımı da 49 kilodan 20 kiloya düştü.
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Pandemi, deprem falan derken 2019'dan bu zamana 50 yıl geçmiş gibi oldu fakat fiyatların bu kadar uçmasını beklemiyorduk.
Büyük resimci olduğum bir konudur bu. Gayet planlı, kasıtlı olarak hayvancılığı baltalayan, ithal hayvana, yeme, samana mecburiyet dayatan bir zihniyetin son... Devamını Gör
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