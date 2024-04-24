Et Fiyatları Yükselince İstanbul'un 'Kanatları' Kalmadı: Tarımda Açlık Tehlikesi!

İstanbul Kasaplar Odası üyesi Veysel Günal, 'Mangal sezonu olduğu için, 9 gün de arada bir tatil olduğu için tabii bu da tavuk firmalarında büyük bir fırsatçılığa sebep oldu' dedi.

Kanat fiyatları 200 lira seviyesinden olurken Günal, 'Önümüzde yaz sezonu var, yaz sezonunda tavuk kanat bulunamayacak' dedi.