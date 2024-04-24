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Et Fiyatları Yükselince İstanbul'un 'Kanatları' Kalmadı: Tarımda Açlık Tehlikesi!

Et Fiyatları Yükselince İstanbul'un 'Kanatları' Kalmadı: Tarımda Açlık Tehlikesi!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
24.04.2024 - 18:56

Et fiyatlarındaki yükselişin nedenleri hayvancılıktaki sorunlar olurken, tavuk etine yönelene vatandaş kanat bulamadı. Çiftçilerin maliyetleri giderek yükseliyor: Açlık uyarısında bulundular.

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Kırmızı et fiyatlarındaki artış sürerken, nedenleri de farklılaşmaya devam ediyor.

Kırmızı et fiyatlarındaki artış sürerken, nedenleri de farklılaşmaya devam ediyor.

Antalya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan, Cumhuriyet'te Ece Güneş'in haberine göre, et fiyatlarındaki artışın nedeninin yem fiyatlarındaki yükselişle sınırlı olmadığını söyledi. 

2019-2021 döneminde Türkiye'de dişi hayvanların kesimlerinde yoğunluk olmasıyla hayvan sayısının yetersiz kaldığını vurgulayan Ayhan, süt üreticisinin zarar etmesi nedeniyle hayvanlarını keserek sektörden çıktığını belirtti.

Türkiye’de kırmızı et fiyatlarındaki yükselişin kesilen inekler nedeniyle olduğunu söylerken, yem fiyatlarından daha çok hayvan sayısının yetersiz olmasının ve sektördeki tekelleşmenin fiyatları artırdığını savundu.

Türkiye’de kırmızı et fiyatlarındaki yükselişin kesilen inekler nedeniyle olduğunu söylerken, yem fiyatlarından daha çok hayvan sayısının yetersiz olmasının ve sektördeki tekelleşmenin fiyatları artırdığını savundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 600 bin hayvan ithalatıyla fiyatları düşürme yönteminin de çözüm olmadığını söyleyen Ayhan, bunun daha önce de denenerek başarısız olduğunu belirtti.

Kırmızı et fiyatlarının yükselmesiyle tüketici beyaz ete yönelince tavuk kanat bulmak zorlaştı.

Kırmızı et fiyatlarının yükselmesiyle tüketici beyaz ete yönelince tavuk kanat bulmak zorlaştı.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde kasap ve marketlerde tavuk kanat kalmadı. Ekonomim'in aktardığı habere göre, tavuk eti fiyatları 5 ayda yüzde 200 oranında artarken, yaz döneminde de tavuk kanat konusunda tedarik sıkıntısı yaşanabileceği belirtiliyor. 

Artan kırmızı et fiyatları da vatandaşı 'görece' uygun kalan beyaz ete yönlendiriyor.

Beyaz et talebi artınca bayram tatilinde İstanbul’da kalanlar kasap ve marketlerde tavuk kanat bulamadı.

Beyaz et talebi artınca bayram tatilinde İstanbul’da kalanlar kasap ve marketlerde tavuk kanat bulamadı.

İstanbul Kasaplar Odası üyesi Veysel Günal, 'Mangal sezonu olduğu için, 9 gün de arada bir tatil olduğu için tabii bu da tavuk firmalarında büyük bir fırsatçılığa sebep oldu' dedi.

Kanat fiyatları 200 lira seviyesinden olurken Günal, 'Önümüzde yaz sezonu var, yaz sezonunda tavuk kanat bulunamayacak' dedi.

"Aç kalmaya doğru gidiyoruz"

"Aç kalmaya doğru gidiyoruz"

Gübre fiyatlarındaki yükseliş de çiftçi maliyetlerini artırınca tarımda üretim yapılamaz hale geldi. Ordu Ulubey Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Aydın, 'Aç kalmaya doğru gidiyoruz' dedi. 

Birgün'ün haberine göre, gübre fiyatlarındaki artış hızlanınca çiftçiler ekonomik zorluklarla mücadele edemez hale geldi.

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Çiftçiler, ton fiyatı 11-12 bin lira olan gübre maliyetlerinin yanında, işçilik ve diğer giderlerle de mücadele ederken, Aydın, "Dünyanın neresinde olursa olsun, devlet desteği olmayan çiftçilerimiz maalesef üretimden geri kalıyor" dedi.

Çiftçiler, ton fiyatı 11-12 bin lira olan gübre maliyetlerinin yanında, işçilik ve diğer giderlerle de mücadele ederken, Aydın, "Dünyanın neresinde olursa olsun, devlet desteği olmayan çiftçilerimiz maalesef üretimden geri kalıyor" dedi.

Çiftçinin artan maliyetlerle 'Alıp da üretme şansı yok ki' diyen Aydın, 'Dünyanın neresinde olursa olsun, çiftçinin kalkınmadığı yerde, çiftçinin üretmediği yerde ülkeler batmak zorunda. Tarım ayağa kalkmazsa ülke kaybolur. Maalesef aç kalmaya doğru gidiyoruz. Yani ülke olarak gidiyoruz' şeklinde uyardı.

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