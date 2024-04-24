Et Fiyatları Yükselince İstanbul'un 'Kanatları' Kalmadı: Tarımda Açlık Tehlikesi!
Et Fiyatları Yükselince İstanbul'un 'Kanatları' Kalmadı: Tarımda Açlık Tehlikesi!
Et fiyatlarındaki yükselişin nedenleri hayvancılıktaki sorunlar olurken, tavuk etine yönelene vatandaş kanat bulamadı. Çiftçilerin maliyetleri giderek yükseliyor: Açlık uyarısında bulundular.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kırmızı et fiyatlarındaki artış sürerken, nedenleri de farklılaşmaya devam ediyor.
Türkiye’de kırmızı et fiyatlarındaki yükselişin kesilen inekler nedeniyle olduğunu söylerken, yem fiyatlarından daha çok hayvan sayısının yetersiz olmasının ve sektördeki tekelleşmenin fiyatları artırdığını savundu.
Kırmızı et fiyatlarının yükselmesiyle tüketici beyaz ete yönelince tavuk kanat bulmak zorlaştı.
Beyaz et talebi artınca bayram tatilinde İstanbul’da kalanlar kasap ve marketlerde tavuk kanat bulamadı.
"Aç kalmaya doğru gidiyoruz"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Çiftçiler, ton fiyatı 11-12 bin lira olan gübre maliyetlerinin yanında, işçilik ve diğer giderlerle de mücadele ederken, Aydın, "Dünyanın neresinde olursa olsun, devlet desteği olmayan çiftçilerimiz maalesef üretimden geri kalıyor" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın