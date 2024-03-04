Et Borsası: 3 Ayrı Fiyattan Satılan Etler Vatandaşın Sofrasına Ulaşmıyor!

Avrupa ülkelerinde en yüksek oran yüzde 22,1 ile Romanya'da olurken, onu yüzde 21,6 ile Bulgaristan takip ediyor.

Eurostat TÜİK'ten aldığı verilerle Türkiye'de 2 günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını karşılayamayacak durumda olanların oranını yüzde 41,5 olarak verirken, AB'de en yüksek oran olan yüzde 22,1 ile Romanya'nın yaklaşık iki katı oluyor.