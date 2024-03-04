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Et Borsası: 3 Ayrı Fiyattan Satılan Etler Vatandaşın Sofrasına Ulaşmıyor!

Et Borsası: 3 Ayrı Fiyattan Satılan Etler Vatandaşın Sofrasına Ulaşmıyor!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
04.03.2024 - 13:26

Son dönemde artan et fiyatları gündemden düşmüyor. Ramazan ayına günler kala piyasada et fiyatları da değişkenlik gösteriyor. İstanbul'da kırmızı et fiyatları adeta borsa gibi, piyasa yapıcıya göre de fiyat değişiyor. 3 ayrı fiyattan satılan et, vatandaşın sofrasına ise varamıyor. uygulanıyor.

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Yılbaşından bu yana giderek yükselen et fiyatlarında ne yükseliş ne de spekülasyon bitmiyor.

Yılbaşından bu yana giderek yükselen et fiyatlarında ne yükseliş ne de spekülasyon bitmiyor.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinde yüzde 71 olan gıda enflasyonunda et fiyatları da gündemin ana maddesi olmaya devam ediyor.

Sosyal medyada dahi et fiyatlarının tartışmaları TT oluyor.

İşin uzmanları da et fiyatlarındaki yükselişin ana nedenlerini anlatıyor.

İstanbul'da ise kurumlara göre et fiyatları değişiyor. Et ve Süt Kurumu'nun 230 liraya satılan kıymanın kilosu marketlerde 412 liraya görülürken, kasaplarda da 600 liraya kadar çıkıyor.

İstanbul'da ise kurumlara göre et fiyatları değişiyor. Et ve Süt Kurumu'nun 230 liraya satılan kıymanın kilosu marketlerde 412 liraya görülürken, kasaplarda da 600 liraya kadar çıkıyor.

Pirzolanın kilosu da Et ve Süt Kurumu'nda 380 lira olurken, marketlerde 600 liradan 800 liraya kadar çıkıyor. Kasaplarda da pirzolanın fiyatı 800 ila 1100 lira arasında oluşuyor.

Et çeşitleri ve semtlere göre fiyatlar yine değişiyor.

Et çeşitleri ve semtlere göre fiyatlar yine değişiyor.

Beylikdüzü tarafında kıymanın kilosu 540 lira olurken, Başakşehir'de 600 liraya çıkabiliyor.

Et ve Süt Kurumu kıymanın kilosunu 229 liraya satarken, dana kuşbaşı ise Beylikdüzü'nde 570 lira, ancak Başakşehir'de 620 lira olarak görülüyor.

Et fiyatlarının daha uygun olduğu Et ve Süt Kurumu önünde uzun kuyruklar görülürken, 10 kişiden 4'ünün sofrasına et, balık ya da tavuk uğramıyor.

Et fiyatlarının daha uygun olduğu Et ve Süt Kurumu önünde uzun kuyruklar görülürken, 10 kişiden 4'ünün sofrasına et, balık ya da tavuk uğramıyor.

Sözcü'den Tolga Uğur haberine göre, sağlıklı beslenme için gerekli olan iki günde bir et, balık ve tavuk yenmesi gereğini 10 haneden 4’ü finansal gücü nedeniyle gerçekleştiremiyor.

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Avrupa Birliği (AB) resmi istatistik kurumu Eurostat’ın verilerine göre, AB ülkelerinde 2 günde bir et, tavuk veya balık tüketemeyenlerin oranı 2022 yılında yüzde 8,3 olurken, Türkiye'de bu oran yüzde 41,5 oluyor.

Avrupa Birliği (AB) resmi istatistik kurumu Eurostat’ın verilerine göre, AB ülkelerinde 2 günde bir et, tavuk veya balık tüketemeyenlerin oranı 2022 yılında yüzde 8,3 olurken, Türkiye'de bu oran yüzde 41,5 oluyor.

Avrupa ülkelerinde en yüksek oran yüzde 22,1 ile Romanya'da olurken, onu yüzde 21,6 ile Bulgaristan takip ediyor.

Eurostat TÜİK'ten aldığı verilerle Türkiye'de 2 günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını karşılayamayacak durumda olanların oranını yüzde 41,5 olarak verirken, AB'de en yüksek oran olan yüzde 22,1 ile Romanya'nın yaklaşık iki katı oluyor.

TÜİK’in 2023 yılı verilerine göre, Türkiye'de hanelerin yüzde 64,2’si eskiyen mobilyalarını değiştirmeyi, yüzde 58,8'i bir haftalık tatil masraflarını, yüzde 31,8'i beklenmedik harcamaları ve yüzde 19,5'i ısınma ihtiyacını ekonomik olarak karşılayamadığını belirtiyor.

TÜİK’in 2023 yılı verilerine göre, Türkiye'de hanelerin yüzde 64,2’si eskiyen mobilyalarını değiştirmeyi, yüzde 58,8'i bir haftalık tatil masraflarını, yüzde 31,8'i beklenmedik harcamaları ve yüzde 19,5'i ısınma ihtiyacını ekonomik olarak karşılayamadığını belirtiyor.
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Bozkurt

Videodaki şeyin kendinden emin bir şekilde saçmalaması bir yana, bu inanç sisteminde neden kendinden çok daha iyi durumdakilere bakmak yerine çok daha kötü d... Devamını Gör

Prof.Dr. Abuzer Kömürcü

senelerdir bende bu sorunun cevabını merak ediyorum.allah bana akıl vermiş kardeşim neden çabam ,çalışmamım karşılığı olarak makarna yiyim ben.et,süt yemek h... Devamını Gör

ömer

Ahahaha banane makarnadan diyemedi her gün yiyor 😅😅😅😅

Malum Şahıs

burundi yüzyılı