Et Borsası: 3 Ayrı Fiyattan Satılan Etler Vatandaşın Sofrasına Ulaşmıyor!
Et Borsası: 3 Ayrı Fiyattan Satılan Etler Vatandaşın Sofrasına Ulaşmıyor!
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Yılbaşından bu yana giderek yükselen et fiyatlarında ne yükseliş ne de spekülasyon bitmiyor.
Sosyal medyada dahi et fiyatlarının tartışmaları TT oluyor.
İstanbul'da ise kurumlara göre et fiyatları değişiyor. Et ve Süt Kurumu'nun 230 liraya satılan kıymanın kilosu marketlerde 412 liraya görülürken, kasaplarda da 600 liraya kadar çıkıyor.
Et çeşitleri ve semtlere göre fiyatlar yine değişiyor.
Et fiyatlarının daha uygun olduğu Et ve Süt Kurumu önünde uzun kuyruklar görülürken, 10 kişiden 4'ünün sofrasına et, balık ya da tavuk uğramıyor.
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Avrupa Birliği (AB) resmi istatistik kurumu Eurostat’ın verilerine göre, AB ülkelerinde 2 günde bir et, tavuk veya balık tüketemeyenlerin oranı 2022 yılında yüzde 8,3 olurken, Türkiye'de bu oran yüzde 41,5 oluyor.
TÜİK’in 2023 yılı verilerine göre, Türkiye'de hanelerin yüzde 64,2’si eskiyen mobilyalarını değiştirmeyi, yüzde 58,8'i bir haftalık tatil masraflarını, yüzde 31,8'i beklenmedik harcamaları ve yüzde 19,5'i ısınma ihtiyacını ekonomik olarak karşılayamadığını belirtiyor.
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Videodaki şeyin kendinden emin bir şekilde saçmalaması bir yana, bu inanç sisteminde neden kendinden çok daha iyi durumdakilere bakmak yerine çok daha kötü d... Devamını Gör
senelerdir bende bu sorunun cevabını merak ediyorum.allah bana akıl vermiş kardeşim neden çabam ,çalışmamım karşılığı olarak makarna yiyim ben.et,süt yemek h... Devamını Gör
Ahahaha banane makarnadan diyemedi her gün yiyor 😅😅😅😅
burundi yüzyılı