İşin Uzmanları Anlattı: Et Fiyatlarına Gelen Zamların Arkasında 'Ekonomik Bağımsızlık Savaşı' mı Var?

Et fiyatlarına ortalama yüzde 5'e varan oranda zam yapıldı. Son aylarda zaten sürekli artışta olan et fiyatları 1 ayda da yüzde 20'den fazla arttı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, et fiyatları artışına 'siyasi operasyon' derken, işin uzmanları durumu anlattı.