İşin Uzmanları Anlattı: Et Fiyatlarına Gelen Zamların Arkasında 'Ekonomik Bağımsızlık Savaşı' mı Var?

Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile sahada yaptıkları sayımda bakanlık sisteminden çok daha az hayvan olduğunu gördüklerini belirten Solakoğlu, ithalatın da çözüm olmadığını, fiyatların çiftçinin desteklenmemesi nedeniyle yükseldiğini açıkladı.

Piyasayı etkileyecek yönlendirebilecek kabiliyette ve büyüklükte işletme olmadığını da ekleyen Sencer Solakoğlu, fiyatlarda artışların işin doğası gereği, serbest piyasa koşullarında olduğunu iletti. Türkiye'de 2 yıldan önce ülkeyi beseleyecek sayıda hayvan olmadığını da vurguladı.