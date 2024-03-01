Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
İşin Uzmanları Anlattı: Et Fiyatlarına Gelen Zamların Arkasında 'Ekonomik Bağımsızlık Savaşı' mı Var?

İşin Uzmanları Anlattı: Et Fiyatlarına Gelen Zamların Arkasında 'Ekonomik Bağımsızlık Savaşı' mı Var?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
01.03.2024 - 16:28

Et fiyatlarına ortalama yüzde 5'e varan oranda zam yapıldı. Son aylarda zaten sürekli artışta olan et fiyatları 1 ayda da yüzde 20'den fazla arttı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, et fiyatları artışına 'siyasi operasyon' derken, işin uzmanları durumu anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Et ve Süt Kurumu (ESK) hariç kırmızı et fiyatlarına son bir haftada ortalama yüzde 4,8 oranlarda zam yapıldı. ESK dahil edildiğinde artış oranı yüzde 4,3 oldu.

Et ve Süt Kurumu (ESK) hariç kırmızı et fiyatlarına son bir haftada ortalama yüzde 4,8 oranlarda zam yapıldı. ESK dahil edildiğinde artış oranı yüzde 4,3 oldu.

Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nin haftalık olarak açıkladığı kombinalar ve kesimhanelerden alınan fiyatlara göre, Et ve Süt Kurumu(ESK) hariç kuzu bıçak yağsız fiyatları ortalama 4,3 artarken, dana bıçak yağsız fiyatları yüzde 5,4 yukarı geldi.

Buna göre, ESK hariç dana bıçak yağsız fiyatları ortalama 308,44 TL'den 324,98 TL'ye, kuzu bıçak yağsız fiyatları 379,86 TL'den 396,14 TL'ye çıktı.

Bir ayda dana bıçak yağsız fiyatları yüzde 20,8, kuzu bıçak yağsız fiyatları yüzde 36,4 yükselmiş oldu.

Bir ayda dana bıçak yağsız fiyatları yüzde 20,8, kuzu bıçak yağsız fiyatları yüzde 36,4 yükselmiş oldu.

Yıllık bazda artış oranları sırasıyla yüzde 85,0 ve yüzde 160,0 olarak gerçekleşti.

ESK dahil edildiğinde dana bıçak yağsız fiyatlarında haftalık artış yüzde 4,7, kuzu bıçak yağsız fiyatlarında yüzde 4,0 oldu

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, et fiyatlarını artışı yorumlarken, "Tüketici eti kaç liradan yiyor derseniz bu rakamları en az iki ile çarpın" dedi.

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, et fiyatlarını artışı yorumlarken, "Tüketici eti kaç liradan yiyor derseniz bu rakamları en az iki ile çarpın" dedi.
twitter.com

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, et fiyatlarındaki yükselişe, "Et fiyatlarını büyük firmalar, et tedarikçileri yükseltiyor" açıklaması yaparak dikkat çekmişti.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, et fiyatlarındaki yükselişe, "Et fiyatlarını büyük firmalar, et tedarikçileri yükseltiyor" açıklaması yaparak dikkat çekmişti.

Ramazan öncesi kırmızı ette fiyat artışının fırsatçılık nedeniyle olduğunu söyleyen Yardımcı, Dünya'nın aktardığına göre, bu yıl ramazandan 25 gün önce spekülatörlerin, aracıların ve bazı büyük et tedarikçilerinin anormal fiyat artışına neden olduğunu söylemişti.

Kendini çiftçi olarak tanımlayan Sencer Solakoğlu, yıllardır söylediği şekilde süt fiyatlarının enflasyon eksisiyle düşük tutulması nedeniyle hayvanların kesime gittiğini bunun da hayvan sayısını azaltarak, et fiyatlarını artırdığını iletti.

Kendini çiftçi olarak tanımlayan Sencer Solakoğlu, yıllardır söylediği şekilde süt fiyatlarının enflasyon eksisiyle düşük tutulması nedeniyle hayvanların kesime gittiğini bunun da hayvan sayısını azaltarak, et fiyatlarını artırdığını iletti.

Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile sahada yaptıkları sayımda bakanlık sisteminden çok daha az hayvan olduğunu gördüklerini belirten Solakoğlu, ithalatın da çözüm olmadığını, fiyatların çiftçinin desteklenmemesi nedeniyle yükseldiğini açıkladı. 

Piyasayı etkileyecek yönlendirebilecek kabiliyette ve büyüklükte işletme olmadığını da ekleyen Sencer Solakoğlu, fiyatlarda artışların işin doğası gereği, serbest piyasa koşullarında olduğunu iletti. Türkiye'de 2 yıldan önce ülkeyi beseleyecek sayıda hayvan olmadığını da vurguladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bakanlıklara da seslenen Solakoğlu, planlamanın doğru yapılmadığını belirterek, süt fiyatlarını baskılamak için yapılanların et fiyatlarını yükselttiğini yineledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ise sosyal medyada da çok ilgi çeken bir açıklamaya imza attı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ise sosyal medyada da çok ilgi çeken bir açıklamaya imza attı.

Yakın zamanda ekonomiyle ilgili açıklamalarında Merkez Bankası'na yaptığı uyarıyla dikkat çeken Yönter, bu kez de katıldığı CNN Türk yayınında et fiyatlarının 15 günde 2 kez zamlanmasının 'Türkiye’nin gerçeklerine dayanmadığını' belirtti ve 'siyasi bir operasyon' olarak niteledi.

İzzet Ulvi Yönter, et fiyatlarındaki zamlar için, "Türkiye'ye örtülü bir ekonomik operasyon yapılıyor. Bu fiyat artışları Türkiye'nin gerçeklerine dayanmıyor. Bu bir siyasi operasyon. Arkasındaki hain FETÖ'yü bulmak lazım. Fırsatçı ahlaksızların üzerine gidelim. Ekmeğimizden ne istiyorsunuz? Türkiye aslında ekonomide bağımsızlık savaşı veriyor" ifadeleriyle dikkat çekti.

İzzet Ulvi Yönter, et fiyatlarındaki zamlar için, "Türkiye'ye örtülü bir ekonomik operasyon yapılıyor. Bu fiyat artışları Türkiye'nin gerçeklerine dayanmıyor. Bu bir siyasi operasyon. Arkasındaki hain FETÖ'yü bulmak lazım. Fırsatçı ahlaksızların üzerine gidelim. Ekmeğimizden ne istiyorsunuz? Türkiye aslında ekonomide bağımsızlık savaşı veriyor" ifadeleriyle dikkat çekti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
4
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?