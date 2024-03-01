İşin Uzmanları Anlattı: Et Fiyatlarına Gelen Zamların Arkasında 'Ekonomik Bağımsızlık Savaşı' mı Var?
İşin Uzmanları Anlattı: Et Fiyatlarına Gelen Zamların Arkasında 'Ekonomik Bağımsızlık Savaşı' mı Var?
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Et ve Süt Kurumu (ESK) hariç kırmızı et fiyatlarına son bir haftada ortalama yüzde 4,8 oranlarda zam yapıldı. ESK dahil edildiğinde artış oranı yüzde 4,3 oldu.
Bir ayda dana bıçak yağsız fiyatları yüzde 20,8, kuzu bıçak yağsız fiyatları yüzde 36,4 yükselmiş oldu.
Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, et fiyatlarını artışı yorumlarken, "Tüketici eti kaç liradan yiyor derseniz bu rakamları en az iki ile çarpın" dedi.
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, et fiyatlarındaki yükselişe, "Et fiyatlarını büyük firmalar, et tedarikçileri yükseltiyor" açıklaması yaparak dikkat çekmişti.
Kendini çiftçi olarak tanımlayan Sencer Solakoğlu, yıllardır söylediği şekilde süt fiyatlarının enflasyon eksisiyle düşük tutulması nedeniyle hayvanların kesime gittiğini bunun da hayvan sayısını azaltarak, et fiyatlarını artırdığını iletti.
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Bakanlıklara da seslenen Solakoğlu, planlamanın doğru yapılmadığını belirterek, süt fiyatlarını baskılamak için yapılanların et fiyatlarını yükselttiğini yineledi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ise sosyal medyada da çok ilgi çeken bir açıklamaya imza attı.
İzzet Ulvi Yönter, et fiyatlarındaki zamlar için, "Türkiye'ye örtülü bir ekonomik operasyon yapılıyor. Bu fiyat artışları Türkiye'nin gerçeklerine dayanmıyor. Bu bir siyasi operasyon. Arkasındaki hain FETÖ'yü bulmak lazım. Fırsatçı ahlaksızların üzerine gidelim. Ekmeğimizden ne istiyorsunuz? Türkiye aslında ekonomide bağımsızlık savaşı veriyor" ifadeleriyle dikkat çekti.
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