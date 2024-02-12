Et ve Balık Fiyatlarında 2,5 Yıldaki Değişim TL'yi Değil Dolar Enflasyonunu Bile Yükseltti
Et ve Balık Fiyatlarında 2,5 Yıldaki Değişim TL'yi Değil Dolar Enflasyonunu Bile Yükseltti
Et fiyatlarındaki yükseliş vatandaşın düşen alım gücüyle beslenmesini etkilerken, 'görece' her daim daha uygun olan balık fiyatlarının da et fiyatlarına yetişmesi korkutuyor. 2021 yılında et ve balık fiyatlarını paylaşan bir kullanıcının paylaşımı 'olayyy' oldu.
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2021 yılında fiyat yükselişlerinin başladığı dönemde yapılan bu paylaşımlarla lafı dolandıracak bir yanımız kalmadı.
Balık fiyatları da ilgi çekiyor. Levrek kilosu 130 TL olurken, hamsi kilosu da 35 TL olarak görülüyor.
2021 Ekim'de 40 TL olan lüferin tanesinin 2024 Şubat'ta 300 TL'ye çıktığı görülüyor. Levrek kilosu da 350 TL'ye çıkarken, mezgit 40 TL'den 350 TL'ye çıkmış.
Et fiyatlarındaki yükselişin bir sıfır eklenmiş olduğu görülüyor.
2021-2024 karşılaştırması için yapılan dolar kuru hesabı ise ayrı ilgi çekiyor.
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Akıllara Yıldız Tilbe'nin "Dolar" talebi gelirken, (imkansız da olsa) böyle bir durumda ABD'nin neler yaşayacağını düşünmek dahi istemiyoruz.
Fiyatlara bakınca 2021'de (2825 TL olan) asgari ücretle 71 adet lüfer alınırken, 2024'te (17 bin TL olan) asgari ücretle 57 adet lüfer alınabiliyor. Ette de durum farklı değil.
Eski CHP milletvekili Gürsel Tekin de et fiyatlarını paylaştı.
Yorumlar da ilgi çekti.
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Olan, aç kalmanın ödülü olarak dünyayı yönetme fantezisi kuran mankurtlara olsa sadece sıkıntı yok ama kurunun yanında yaş da yanıyor.
canım yıldızım.. parti kur oy verelim.. merkez Bankası kur dolar basalım 😃 şarkı söyle kederle ip dibe batalim.. iyi ki varsin 💙❤️🤍
imdaat dinimize saldırıyorlar