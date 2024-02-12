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Et ve Balık Fiyatlarında 2,5 Yıldaki Değişim TL'yi Değil Dolar Enflasyonunu Bile Yükseltti

Et ve Balık Fiyatlarında 2,5 Yıldaki Değişim TL'yi Değil Dolar Enflasyonunu Bile Yükseltti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
12.02.2024 - 12:36

Et fiyatlarındaki yükseliş vatandaşın düşen alım gücüyle beslenmesini etkilerken, 'görece' her daim daha uygun olan balık fiyatlarının da et fiyatlarına yetişmesi korkutuyor. 2021 yılında et ve balık fiyatlarını paylaşan bir kullanıcının paylaşımı 'olayyy' oldu.

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2021 yılında fiyat yükselişlerinin başladığı dönemde yapılan bu paylaşımlarla lafı dolandıracak bir yanımız kalmadı.

2021 yılında fiyat yükselişlerinin başladığı dönemde yapılan bu paylaşımlarla lafı dolandıracak bir yanımız kalmadı.

2021'den çok önce hayvancılıkta başlayan sorunlarla yükselen bir trend içinde olan et, süt gibi önemli proteinler 2021 yılında her alanda olduğu gibi aldı başını gitti. Bu görsel 14 Ekim 2021'de çekilmiş. Et fiyatlarını görünce hayal gibi geliyor.

Balık fiyatları da ilgi çekiyor. Levrek kilosu 130 TL olurken, hamsi kilosu da 35 TL olarak görülüyor.

Balık fiyatları da ilgi çekiyor. Levrek kilosu 130 TL olurken, hamsi kilosu da 35 TL olarak görülüyor.
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2021 Ekim'de 40 TL olan lüferin tanesinin 2024 Şubat'ta 300 TL'ye çıktığı görülüyor. Levrek kilosu da 350 TL'ye çıkarken, mezgit 40 TL'den 350 TL'ye çıkmış.

2021 Ekim'de 40 TL olan lüferin tanesinin 2024 Şubat'ta 300 TL'ye çıktığı görülüyor. Levrek kilosu da 350 TL'ye çıkarken, mezgit 40 TL'den 350 TL'ye çıkmış.
twitter.com

Et fiyatlarındaki yükselişin bir sıfır eklenmiş olduğu görülüyor.

Et fiyatlarındaki yükselişin bir sıfır eklenmiş olduğu görülüyor.
twitter.com

2021-2024 karşılaştırması için yapılan dolar kuru hesabı ise ayrı ilgi çekiyor.

2021-2024 karşılaştırması için yapılan dolar kuru hesabı ise ayrı ilgi çekiyor.
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Dolar 9 liraymış o gün. Bir kg kuşbaşı 6 dolarmış. Bugün kuşbaşı 500 TL oldu. 16 dolar yani. Ülkedeki dolar bazında enflasyona bak inanılmaz. Dünyada örneği yok. İmkansız. Dewamke

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Akıllara Yıldız Tilbe'nin "Dolar" talebi gelirken, (imkansız da olsa) böyle bir durumda ABD'nin neler yaşayacağını düşünmek dahi istemiyoruz.

Akıllara Yıldız Tilbe'nin "Dolar" talebi gelirken, (imkansız da olsa) böyle bir durumda ABD'nin neler yaşayacağını düşünmek dahi istemiyoruz.
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Fiyatlara bakınca 2021'de (2825 TL olan) asgari ücretle 71 adet lüfer alınırken, 2024'te (17 bin TL olan) asgari ücretle 57 adet lüfer alınabiliyor. Ette de durum farklı değil.

Fiyatlara bakınca 2021'de (2825 TL olan) asgari ücretle 71 adet lüfer alınırken, 2024'te (17 bin TL olan) asgari ücretle 57 adet lüfer alınabiliyor. Ette de durum farklı değil.

2021'de yaklaşık 50 kilo kuşbaşı et alınabilirken, 2024'te 42,5 kilo kuşbaşı et alınabiliyor.

Eski CHP milletvekili Gürsel Tekin de et fiyatlarını paylaştı.

Eski CHP milletvekili Gürsel Tekin de et fiyatlarını paylaştı.
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Yıl 2021. 1 kg dana kuşbaşı 56 lira. Dolar kuru 9 lira. Yani 1 kilo dana kuşbaşı 6 dolar.

Bugün 1 kg dana kuşbaşı en ucuz 365 lira. Yaklaşık 11 dolar.

Bu ne demek? Dolar bazında bile enflasyon yüksek. Millet fakirleşti. Mutfakta yangın var.

Peki bunun sorumlusu kim? Bunun sorumlusu AKP hükümeti.

Millet bunlara bir ders vermezse, bunlar milleti daha da fakirleştirmeye devam edecek.

Yorumlar da ilgi çekti.

Yorumlar da ilgi çekti.
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Bozkurt

Olan, aç kalmanın ödülü olarak dünyayı yönetme fantezisi kuran mankurtlara olsa sadece sıkıntı yok ama kurunun yanında yaş da yanıyor.

fatih ates

canım yıldızım.. parti kur oy verelim.. merkez Bankası kur dolar basalım 😃 şarkı söyle kederle ip dibe batalim.. iyi ki varsin 💙❤️🤍

Malum Şahıs

imdaat dinimize saldırıyorlar