Et ve Balık Fiyatlarında 2,5 Yıldaki Değişim TL'yi Değil Dolar Enflasyonunu Bile Yükseltti

Et fiyatlarındaki yükseliş vatandaşın düşen alım gücüyle beslenmesini etkilerken, 'görece' her daim daha uygun olan balık fiyatlarının da et fiyatlarına yetişmesi korkutuyor. 2021 yılında et ve balık fiyatlarını paylaşan bir kullanıcının paylaşımı 'olayyy' oldu.