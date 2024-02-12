Et ve Balık Fiyatlarında 2,5 Yıldaki Değişim TL'yi Değil Dolar Enflasyonunu Bile Yükseltti

Yıl 2021. 1 kg dana kuşbaşı 56 lira. Dolar kuru 9 lira. Yani 1 kilo dana kuşbaşı 6 dolar.

Bugün 1 kg dana kuşbaşı en ucuz 365 lira. Yaklaşık 11 dolar.

Bu ne demek? Dolar bazında bile enflasyon yüksek. Millet fakirleşti. Mutfakta yangın var.

Peki bunun sorumlusu kim? Bunun sorumlusu AKP hükümeti.

Millet bunlara bir ders vermezse, bunlar milleti daha da fakirleştirmeye devam edecek.