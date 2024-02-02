Türkiye'de Et Tüketimi Alarm Veriyor: Son Yıllarda Büyük Çöküş!

Türkiye'de son yıllarda et tüketiminde yaşanan büyük çöküş, savaşta olan Rusya'yla karşılaştırılınca dikkat çekti. Kişi başına düşen et tüketimi yıllık bazda 47 kiloya gerilerken, 5 yıl içinde de 43 kiloya kadar düşmesi bekleniyor. Türkiye'nin en azından bir 10 yıl kadar daha et ithalatı yapmak zorunda kalacağı tahmin ediliyor.

10 Haber tarım yazarı Gazi Kutlu'nun 'Rusya kendi etiyle doyarken, Türkiye neden ithalata mahkum?' başlıklı yazısında, yer alan bilgiler düşündürücü oldu.