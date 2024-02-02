Türkiye'de Et Tüketimi Alarm Veriyor: Son Yıllarda Büyük Çöküş!
Türkiye'de Et Tüketimi Alarm Veriyor: Son Yıllarda Büyük Çöküş!
Son yıllarda artan enflasyondan önce tarım ve hayvancılık politikalarıyla başlayan sorunlar et fiyatlarını yükseltmişti. Alım gücündeki düşüşle et fiyatlarındaki yükseliş çakışınca vatandaşın et tüketiminde dramatik bir düşüş görüldü. Daha kötüsü bu sorunun gelecek yıllarda artarak devam edeceği öngörülüyor.
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Türkiye'de düşen alım gücü, geçmiş yıllarda ithalatla dengelenmeye çalışılan et fiyatlarındaki sorunların sürmesiyle tüketimi düşürdü.
Rusya'da 2022 yılında kişi başı et tüketimi 79 kilo olurken, Türkiye'de aynı yıl kişi başı et tüketimi 47 kilo oldu.
Rusya’da et üretiminde yeterlilik oranı yüzde 100,8 olurken Türkiye'de bu oran yüzde 60 oluyor.
Türkiye'de ise 1990’lı yıllarda 12 milyon olan büyükbaş hayvan sayısı, 2000’li yıllarda 10 milyona gerilerken, 2011 yılına kadar 11 milyon civarında seyretti. Küçükbaş hayvan sayısı da 90'lı yıllarda 50 milyon olurken, 2000’li yıllarda 34 milyona, 2011 yılında da 32 milyona geriledi.
2011 yılında 471 bin büyükbaş ithalatıyla başlayan süreçte 2018 yılında 1 milyon 461 bin büyükbaş hayvan ithalatıyla rekor kırıldı. Sonraki yıllarda ithalat hızı azalırken, 2022 yılının son aylarında tekrar hayvan ithalatına başlandı.
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Kişi başına et tüketimi nasıl değişti?
Bu verileri doğrulayan bir diğer gösterge de Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 13 Ocak’ta duyurduğu 2024-2028 Stratejik Planı oldu.
TÜİK'in açıkladığı nüfus projeksiyonlarında 5 yıl sonra nüfusun yıllık ortalama 600 bin civarında artarak, 89 milyona ulaşması bekleniyor.
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