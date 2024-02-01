Fiyatlar Yerinde Durmuyor: Ekmeğe Zam Geldi
Fiyatlar Yerinde Durmuyor: Ekmeğe Zam Geldi
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İzmir Ticaret Odası (İZTO) üyesi fırınlarda 200 gram olan ekmek 220 grama, 7 TL olan fiyatı da 9 TL'ye çıkarıldı.
Oy birliğiyle kabul edilen yeni fiyat tarifesine göre, ekmek ağırlığı yüzde 10 artarken, kilogram fiyatı yüzde 16,85 oranında arttı.
İzmir'de 200 gram ekmeğin fiyatı 7 liraya 3 Temmuz 2023'te çıkarılmıştı.
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7 liraya satan yer var mıydı yahu? Maliyetler kurtarmıyor zaten daha aşağısı beklenmez. Geliri gideri derken yıl ortasına dek 10u geçer
biz kim kimin soyadını alsın bunla pavyonla ugrasalim ekmek zammı götürüyor haberimiz yok