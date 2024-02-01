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Fiyatlar Yerinde Durmuyor: Ekmeğe Zam Geldi

Fiyatlar Yerinde Durmuyor: Ekmeğe Zam Geldi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
01.02.2024 - 09:48

İzmir'de ekmek fiyatlarına zam geldi. İZTO üyesi fırınlarda ekmeğin ağırlığı artarken, fiyatı da arttı.

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İzmir Ticaret Odası (İZTO) üyesi fırınlarda 200 gram olan ekmek 220 grama, 7 TL olan fiyatı da 9 TL'ye çıkarıldı.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) üyesi fırınlarda 200 gram olan ekmek 220 grama, 7 TL olan fiyatı da 9 TL'ye çıkarıldı.

Mecliste yapılan 'ekmek azami fiyat tarifesi'  oylamasından, yeni tarife ekmeğin ağırlığının 200 gramdan 220 grama, 7 TL olan fiyatının da 9 TL'ye çıkması önerildi.

Oy birliğiyle kabul edilen yeni fiyat tarifesine göre, ekmek ağırlığı yüzde 10 artarken, kilogram fiyatı yüzde 16,85 oranında arttı.

Oy birliğiyle kabul edilen yeni fiyat tarifesine göre, ekmek ağırlığı yüzde 10 artarken, kilogram fiyatı yüzde 16,85 oranında arttı.

Ekmeğin kilogram fiyatı 35 TL'den 40,90 TL'ye çıktı. 

Yeni fiyat tarifesi bugünden itibaren geçerli olacak.

İzmir'de 200 gram ekmeğin fiyatı 7 liraya 3 Temmuz 2023'te çıkarılmıştı.

İzmir'de 200 gram ekmeğin fiyatı 7 liraya 3 Temmuz 2023'te çıkarılmıştı.

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mamamia

7 liraya satan yer var mıydı yahu? Maliyetler kurtarmıyor zaten daha aşağısı beklenmez. Geliri gideri derken yıl ortasına dek 10u geçer

Alin Doğan Karaböcek

biz kim kimin soyadını alsın bunla pavyonla ugrasalim ekmek zammı götürüyor haberimiz yok