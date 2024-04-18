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Et Fiyatlarında Artış Sürüyor: ESK Zam Yüzde 25 Yaptı, Sencer Solakoğlu "Daha da Artacak" Dedi

Et Fiyatlarında Artış Sürüyor: ESK Zam Yüzde 25 Yaptı, Sencer Solakoğlu "Daha da Artacak" Dedi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
18.04.2024 - 17:10

Et ve Süt Kurumu (ESK), et fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 25 oranında zam yaptı. Gözler de Cüneyt Özdemir'in yayınına katılan Feyz Çiftlik kurucusu Sencer Solakoğlu'nun açıklamalarına çevrildi.

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ESK et fiyatlarına zam yaptı.

ESK et fiyatlarına zam yaptı.

Sözcü haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Et ve Süt Kurumu (ESK), et fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yaptı.

ESK'da satılan kıymanın kilogram fiyatı 229 liradan, kuşbaşı et kilogram fiyatı da 259 liradan satılıyordu. Zam sonrası fiyatların kıymada 286 liraya, kuşbaşı ette de 324 liraya çıkması bekleniyor.

ESK'da satılan kıymanın kilogram fiyatı 229 liradan, kuşbaşı et kilogram fiyatı da 259 liradan satılıyordu. Zam sonrası fiyatların kıymada 286 liraya, kuşbaşı ette de 324 liraya çıkması bekleniyor.

Gazeteci İsmail Saymaz da yaptığı paylaşımda, dar gelirlinin et alımlarının düşeceğini belirtti.

Gazeteci İsmail Saymaz da yaptığı paylaşımda, dar gelirlinin et alımlarının düşeceğini belirtti.
twitter.com

Et ve süt fiyatları konusunda önemli birliklerin başında da gelen, Türkiye'de bu konuda önde gelen isimlerden biri olan Sencer Solakoğlu da Cüneyt Özdemir'in yayınına katılarak son dönemde et fiyatlarındaki yükselişe yönelik açıklamalar yaptı.

Et ve süt fiyatları konusunda önemli birliklerin başında da gelen, Türkiye'de bu konuda önde gelen isimlerden biri olan Sencer Solakoğlu da Cüneyt Özdemir'in yayınına katılarak son dönemde et fiyatlarındaki yükselişe yönelik açıklamalar yaptı.

Artık kendi kendine yetebilen bir tarım ülkesi olmadığımız belirtilirken, tarım ve hayvancılık tarafında tahminler üzerinden planlamanın yürütüldüğünü anlattı.

Türkiye'nin et ithalatında, dünyada da fiyatları arttırdığını söyleyen Sencer Solakoğlu, içeride üretimin yeterli olmamasıyla alım miktarının çok olduğunu belirtti.

Türkiye'nin et ithalatında, dünyada da fiyatları arttırdığını söyleyen Sencer Solakoğlu, içeride üretimin yeterli olmamasıyla alım miktarının çok olduğunu belirtti.
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"Et fiyatlarında kabus" geleceği öngören Solakoğlu, yıl sonuna kadar et fiyatlarında yüzde 40-50 oranında artış olacağını da belirtti.

"Et fiyatlarında kabus" geleceği öngören Solakoğlu, yıl sonuna kadar et fiyatlarında yüzde 40-50 oranında artış olacağını da belirtti.

Et fiyatları yıl başından bu yana kuzu etinde yüzde 40, dana etinde de yüzde 25 seviyesinde artmıştı.

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