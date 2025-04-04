Psikoloji Testi: Hangi Korkularından Kurtulmalısın?
Psikoloji Testi: Hangi Korkularından Kurtulmalısın?
Herkesin korkuları vardır, bazıları yükseklikten, bazıları kapalı alanlardan, bazıları ise yalnızlık korkusuyla boğuşur. Ancak, korkularımızın çoğu, hayatımızın belirli bir noktasında bizi olumsuz etkilemeye başlar. İşte tam da bu noktada, korkularınızla yüzleşme ve onları yenme zamanı gelmiş demektir.
Psikoloji Testi: Hangi Korkularından Kurtulmalısın?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir kalabalık ortamda olmak seni nasıl hissediyor?
4. Yeni insanlarla tanıştığında genellikle nasıl hissediyorsun?
5. Bir topluluk önünde konuşman gerekse, nasıl hissedersin?
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6. Birinin seni eleştirmesi seni nasıl etkiler?
7. Başarısızlık seni nasıl etkiler?
8. Flört etmek bir ilişkinin olmasından daha iyi mi?
9. İnsanlara güvenmek ve bağlanmak sana nasıl gelir?
10. Son olarak etrafındaki insanların varlığı seni güvende hissettiriyor mu?
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Sosyal Korkular
Yalnızlık Korkusu
Başarısızlık Korkusu
Bağlanma Korkusu
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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