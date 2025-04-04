İzmir’deki Eylemlerde Oğlu Tutuklanan Anne Konuştu: “Oğlum Yatarı Olmayan Bir Suçtan Tutuklandı”

Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler, 23 Mart’ta tutuklama kararı çıkmasıyla birlikte artmıştı. Eylemler sırasında birçok genç için de önce gözaltı ardından ise tutuklama kararı verildi. Tutuklanan gençler arasında yer alan E. Eral’ın annesi ANKA mikrofonlarına yaşanan süreci anlattı. “Cinayet mi işledi bu çocuklar?” sözleriyle sitem etti.