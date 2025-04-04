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İzmir’deki Eylemlerde Oğlu Tutuklanan Anne Konuştu: “Oğlum Yatarı Olmayan Bir Suçtan Tutuklandı”

İzmir’deki Eylemlerde Oğlu Tutuklanan Anne Konuştu: “Oğlum Yatarı Olmayan Bir Suçtan Tutuklandı”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.04.2025 - 13:40

Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler, 23 Mart’ta tutuklama kararı çıkmasıyla birlikte artmıştı. Eylemler sırasında birçok genç için de önce gözaltı ardından ise tutuklama kararı verildi. Tutuklanan gençler arasında yer alan E. Eral’ın annesi ANKA mikrofonlarına yaşanan süreci anlattı. “Cinayet mi işledi bu çocuklar?” sözleriyle sitem etti.

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Genç İzmir’deki eylemlerde tutuklanmıştı.

Genç İzmir’deki eylemlerde tutuklanmıştı.

Süreç ile avukatların ilgilendiğini dile getiren anne, kendilerinin iletişime geçemediklerini de aktardı. İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan eylemler bir süre sonra başka bir boyuta geçerek vatandaşların hak, hukuk ve adalet protestosuna dönüşmüştü. Özellikle üniversiteli gençler alanlarda tepkilerini gösterdi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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