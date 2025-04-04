Yapay Zekaya Sorduk: Tüm Borçlardan Kurtulmanın En Hızlı Yolu Ne?

Eğer borçların faiz oranları çok yüksekse, daha düşük faizli bir kredi çekerek eski borçları kapatmak da bir seçenek olabilir. Ayrıca, banka ile görüşerek ödeme planlarını değiştirme ya da faiz oranlarını düşürme konusunda pazarlık da yapılabilir. Böylece daha yönetilebilir bir borç ödeme planı oluşturulabilir.