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Diyanet'ten 'Biftekli Menü' Haberine Dava: 'Menü Kişi Başı 325 TL'

Diyanet'ten 'Biftekli Menü' Haberine Dava: 'Menü Kişi Başı 325 TL'

Diyanet İşleri Başkanlığı
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.05.2024 - 18:38

Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Bir kuş sütü eksik' başlıklı haberde geçen 'biftekli, kebaplı menü' iddialarını yalanladı. Diyanet'in sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan gönderide, haber sahibi BirGün'e dava açılacağı belirtildi. 

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş için kiralanan 'Audi A8' marka lüks otomobil günlerdir kamuoyunun gündeminden düşmezken, BirGün yazarı İsmail Arı'dan çarpıcı bir iddia daha gelmişti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş için kiralanan 'Audi A8' marka lüks otomobil günlerdir kamuoyunun gündeminden düşmezken, BirGün yazarı İsmail Arı'dan çarpıcı bir iddia daha gelmişti.

Haberde, emekli ve asgari ücretlinin zor şartlarda geçinmeye çalıştığı vurgulanırken; Diyanet'in Elazığ Harput Dini İhtisas Merkezi’ndeki adaylar için vereceği yemekte 'kebap, biftek' gibi isteklerde bulunduğu belirtildi.

Haberde, emekli ve asgari ücretlinin zor şartlarda geçinmeye çalıştığı vurgulanırken; Diyanet'in Elazığ Harput Dini İhtisas Merkezi’ndeki adaylar için vereceği yemekte 'kebap, biftek' gibi isteklerde bulunduğu belirtildi.

Arı'nın aktardığı bilgiye göre, ihale dosyasında 'Dana eti; 1,5-2 yaş arasındaki danalardan elde edilmiş olacak' gibi ifadeler yer alırken, konuyla ilgili Diyanet'in sosyal medya hesabından açıklama geldi.

Arı'nın aktardığı bilgiye göre, ihale dosyasında 'Dana eti; 1,5-2 yaş arasındaki danalardan elde edilmiş olacak' gibi ifadeler yer alırken, konuyla ilgili Diyanet'in sosyal medya hesabından açıklama geldi.

Diyanet'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'Bir kuş sütü eksik' başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, BirGün'e dava açılacağı açıklandı.

Diyanet'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'Bir kuş sütü eksik' başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, BirGün'e dava açılacağı açıklandı.

Diyanet’in açıklamasında, 'Elazığ Harput Akademi Merkezinde yapılan ihaleye verilen 7 tekliften 4’ü geçerli sayılmıştır. Böylece 210 günlük 190 aday din görevlisi için günde 3 öğün olarak yapılan ihale kişi başına belirlenen azami 375 TL altında kalıp 325 TL (KDV hariç) olarak belirlenmiştir. Gazetenin çarpıtma haberiyle ilgili olarak Başkanlığımız tarafından hukuki yollara başvurulacaktır' denildi.

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