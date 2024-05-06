Fatih Altaylı'dan CHP'ye 'Cumhurbaşkanı Adayı' Uyarısı! 'Erdoğan, CHP'nin İçine Mikseri Soktu'
Fatih Altaylı'dan CHP'ye 'Cumhurbaşkanı Adayı' Uyarısı! 'Erdoğan, CHP'nin İçine Mikseri Soktu'
Gazeteci Fatih Altaylı, 31 Mart Seçimleri'nde elde edilen CHP başarısı sonrası başlayan 'Cumhurbaşkanı adayı' tartışmalarını sert eleştirdi. CHP içerisinde konuşulanların Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin planı olduğunu söyleyen Altaylı, 'Bir sonraki seçimlere 3,5-4 yıl var. Gündem bu olmamalı 3 yıl sonra halk kimi aday olarak gösterirse o olur. Erdoğan bir davet, bir adaylık tartışmasıyla CHP içerisine mikseri soktu. O mikser içeride çalışıyor. Bunun fişini çekin' dedi.
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Gazeteci Fatih Altaylı, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP'nin elde ettiği başarı sonrası başlayan 'Cumhurbaşkanı adayı' tartışmalarına sert tepki gösterdi.
Geçtiğimiz günlerde CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Ünal'ın Sözcü TV ekranlarında yaptığı 'Ben Erdoğan’ın yerinde olsam Özgür Özel ile yarışmak istemem. Siyaset uzun vadeli bir şey, bakarsın hiç umulmayan bir adam bir şey yapar ve marka olur, onun için daha çok erken ama Özgür Özel’e dikkat edin.' değerlendirmesini hatırlatan Altaylı, 3,5-5 yıl sonra yapılacak olan seçimleri bugünden konuşmanın partiyi yıpratacağını söyledi.
Yaşanan tartışmaların AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından CHP içerisine atıldığını söyleyen Altaylı, 'CHP'li olduğunu iddia eden bir takım yorumcular ya muhalif olmadıkları için ya da yeteri kadar zekaları olmadıkları için bunun üstüne benzin döküp duruyorlar. 3,5 yıl boyunca biz Özgür Özel mi, Ekrem İmamoğlu mu diye mi tartışacağız. O gün gelsin halk zaten kendisi gösterir.' dedi.
Erdoğan'ın hamlesi olarak gördüğü CHP içerisinde bu tarz tartışmaları 'miksere' benzeten Altaylı, 'Bunu fişten çekmezlerse çok kötü olur' dedi. 📹 (Fatih Altaylı'nın açıklamaları)
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