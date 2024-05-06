Fatih Altaylı'dan CHP'ye 'Cumhurbaşkanı Adayı' Uyarısı! 'Erdoğan, CHP'nin İçine Mikseri Soktu'

Gazeteci Fatih Altaylı, 31 Mart Seçimleri'nde elde edilen CHP başarısı sonrası başlayan 'Cumhurbaşkanı adayı' tartışmalarını sert eleştirdi. CHP içerisinde konuşulanların Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin planı olduğunu söyleyen Altaylı, 'Bir sonraki seçimlere 3,5-4 yıl var. Gündem bu olmamalı 3 yıl sonra halk kimi aday olarak gösterirse o olur. Erdoğan bir davet, bir adaylık tartışmasıyla CHP içerisine mikseri soktu. O mikser içeride çalışıyor. Bunun fişini çekin' dedi.