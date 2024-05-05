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Menzil Şeyhinin Oğluna Avrupa'da Özel Karşılama: Müritlerin Yanına Milyonluk Mercedes Cip ve Koruma ile Geldi

Menzil Şeyhinin Oğluna Avrupa'da Özel Karşılama: Müritlerin Yanına Milyonluk Mercedes Cip ve Koruma ile Geldi

menzil
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.05.2024 - 21:13

Menzil Şeyhlerinden Seyyid Muhammed Fettah'ın oğlu Galip el Hüseyni Avrupa'da milyonluk Mercedes cipi ve korumasıyla görüntülendi. 

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Sosyal medyada sık sık lüks araçları ve gösterişli karşılamalarıyla gündeme gelen Menzil tarikatı servetini açık açık sergilemeye devam ediyor.

Sosyal medyada sık sık lüks araçları ve gösterişli karşılamalarıyla gündeme gelen Menzil tarikatı servetini açık açık sergilemeye devam ediyor.

Tarikat üyelerinin 'Gavs' olarak nitelediği Şeyh Abdulbaki Elhüseyni'nin ölümü yönetime 'eş şeyhlik' kavramını getirirken, servetten ailenin tüm üyeleri faydalanmaya başladı.

Tarikat üyelerinin 'Gavs' olarak nitelediği Şeyh Abdulbaki Elhüseyni'nin ölümü yönetime 'eş şeyhlik' kavramını getirirken, servetten ailenin tüm üyeleri faydalanmaya başladı.

Son olarak şeylerden biri olan Seyyid Muhammed Fettah'ın oğlu Galip el Hüseyni'nin Avrupa'da karşılanma anı sosyal medyada gündem oldu.

Son olarak şeylerden biri olan Seyyid Muhammed Fettah'ın oğlu Galip el Hüseyni'nin Avrupa'da karşılanma anı sosyal medyada gündem oldu.

Tarikat üyelerinin yanına milyonluk Mercedes cipi ve korumasıyla gelen Hüseyni'nin bina girişinde küçük çocuklar tarafından güllerle karşılandığı görüldü. 📹

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