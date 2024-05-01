Menzil Şeyhinin Oğlunun Lüks Aracından İnerken Şemsiye Tutturması Gündem Oldu

Tarikat ve cemaatler ülkemizde dini yönleri değil daha çok aile üyelerinin ve önde gelen isimlerin lüks yaşantıları, devletle olan ilişkileri ve ticari faaliyetleriyle gündeme geliyor. Menzil şeyhinin oğlu Ragıp El Hüseyni’nin lüks makam aracı ve ıslanmasın diye şemsiye tutan görevli de son zamanların gündeme gelen görüntülerinden.