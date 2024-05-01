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Menzil Şeyhinin Oğlunun Lüks Aracından İnerken Şemsiye Tutturması Gündem Oldu

Menzil Şeyhinin Oğlunun Lüks Aracından İnerken Şemsiye Tutturması Gündem Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
01.05.2024 - 11:30

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Tarikat ve cemaatler ülkemizde dini yönleri değil daha çok aile üyelerinin ve önde gelen isimlerin lüks yaşantıları, devletle olan ilişkileri ve ticari faaliyetleriyle gündeme geliyor. Menzil şeyhinin oğlu Ragıp El Hüseyni’nin lüks makam aracı ve ıslanmasın diye şemsiye tutan görevli de son zamanların gündeme gelen görüntülerinden.

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Ragıp Elhüseyni, Menzil şeyhi Muhammet Saki Elhüseyni'nin oğlu.

Ragıp Elhüseyni, Menzil şeyhi Muhammet Saki Elhüseyni'nin oğlu.

Kendisinin gündeme düşen paylaşımı ise şöyle 👇

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