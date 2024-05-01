Ayak Parmaklarına Uyguladığı İşlemle Miyop Tedavisi Yaptığını İddia Etti

Bir şahıs miyop tedavisi uyguladığını öne sürdü. Ancak bu tedavi yöntemi için gözlere değil ayak parmaklarına işlem yapıyor. Sosyal medya hesaplarında çok sayıda ilden ziyaretçisi olduğu gözlemlenen kişi viral olurken kafaları da karıştırdı.
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Miyopi dünyadaki en yaygın göz rahatsızlıklarından biri. Miyop sahibiyseniz uzağı görmekte zorlanıyorsunuz ve dereceniz arttıkça yaşam kaliteniz düşüyor.
Ancak bir vatandaş klasik yöntemlerin dışında bu hastalığı ayak parmaklarına uyguladığı işlemle tedavi ettiğini iddia ediyor. İşte o görüntüler 📹
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