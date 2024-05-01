Ayak Parmaklarına Uyguladığı İşlemle Miyop Tedavisi Yaptığını İddia Etti

Bir şahıs miyop tedavisi uyguladığını öne sürdü. Ancak bu tedavi yöntemi için gözlere değil ayak parmaklarına işlem yapıyor. Sosyal medya hesaplarında çok sayıda ilden ziyaretçisi olduğu gözlemlenen kişi viral olurken kafaları da karıştırdı.