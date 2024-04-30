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Bir Saniyenin Altında Bir Sürede Düşmanını Etkisiz Hale Getiren Gerçek John Wick

Bir Saniyenin Altında Bir Sürede Düşmanını Etkisiz Hale Getiren Gerçek John Wick

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
30.04.2024 - 15:19

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Kimi aksiyon filmlerindeki karakterler sergiledikleri üstün yetenekleriyle yok artık dedirtebiliyor. Ancak senaryo gereği yapılan bazı aksiyon hareketleri gerçek hayatta da ustalıkla yerine getiren isimler var.

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Victor Marx da dövüş sanatçılığının yanında dünyanın en ilginç rekorlarından birini elinde tutuyor.

Victor Marx da dövüş sanatçılığının yanında dünyanın en ilginç rekorlarından birini elinde tutuyor.

Karşısındaki silahlı kişiyi etkisiz hale getirip ele geçirdiği silahın şarjörünü çıkarma rekoru... Üstelik tüm bunları 0.8 saniye içinde gerçekleştiriyor.

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