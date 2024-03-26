Menzil Üyelerinden Sokak Ortasında 'Gavs' Kavgası! Taraflara Polis Müdahale Etti
Menzil Üyelerinden Sokak Ortasında 'Gavs' Kavgası! Taraflara Polis Müdahale Etti
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Menzil Tarikatı Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni'nin 12 Temmuz 2023'te vefat etmesi sonrası cemaat içinde başlayan tartışmalar sokağa yansıdı.
Ramazan etkinliği için Beykoz'da Hidiv Kasrı'na yakın bir bölgede toplanan Menzil üyesi gruplardan biri diğerini içeriye almadı.
Bu durum üzerine yaşanan arbedede taraflar arasında tansiyon yükselirken, olaya polis müdahale etti.
Emniyet güçlerinin müdahalesi ile tarafların dağıtıldığı öğrenildi.📹
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