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Menzil Üyelerinden Sokak Ortasında 'Gavs' Kavgası! Taraflara Polis Müdahale Etti

Menzil Üyelerinden Sokak Ortasında 'Gavs' Kavgası! Taraflara Polis Müdahale Etti

menzil
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.03.2024 - 00:40

İstanbul Beykoz'da Menzil cemaatinin düzenlediği etkinliğe katılan farklı gruplara ait müritler arasında tartışma çıktı. Gruplardan birinin diğerlerini içeriye almaması sonrası yaşanan gerginliği polis ekipleri ayırdı.

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Menzil Tarikatı Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni'nin 12 Temmuz 2023'te vefat etmesi sonrası cemaat içinde başlayan tartışmalar sokağa yansıdı.

Menzil Tarikatı Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni'nin 12 Temmuz 2023'te vefat etmesi sonrası cemaat içinde başlayan tartışmalar sokağa yansıdı.

Ramazan etkinliği için Beykoz'da Hidiv Kasrı'na yakın bir bölgede toplanan Menzil üyesi gruplardan biri diğerini içeriye almadı.

Ramazan etkinliği için Beykoz'da Hidiv Kasrı'na yakın bir bölgede toplanan Menzil üyesi gruplardan biri diğerini içeriye almadı.

Bu durum üzerine yaşanan arbedede taraflar arasında tansiyon yükselirken, olaya polis müdahale etti.

Bu durum üzerine yaşanan arbedede taraflar arasında tansiyon yükselirken, olaya polis müdahale etti.

Emniyet güçlerinin müdahalesi ile tarafların dağıtıldığı öğrenildi.📹

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