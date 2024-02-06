Menzil Şeyhi Muhammed Saki'den Müritlere 'Avrupa Tarifesi': 'Ayrı Araçlarla Gelmeyin, Sessiz Olun'
Lüks araçlı, çakarlı konvoylarıyla bilinen Menzil Cemaati lideri Muhammed Saki Elhüseyni'nin Avrupa ziyareti öncesi müritlere 'mütevazı olunması' çağrısı yapıldı. Cemaat mensuplarına gönderilen bildiride, Avrupa'daki havalimanlarında karşılama yapılmaması, toplu araçların tercih edilmesi ve sessiz olunması çağrısı yapıldı.
Türkiye'de kullandığı 12 milyon liralık BMW 7 serisi araç ve çakarlı konvoylarıyla gündeme gelen Menzil Cemaati lideri Muhammed Saki Elhüseyni'nin Avrupa ziyareti öncesi müritlere uyarı yapıldı.
BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, 9-19 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek ziyaret öncesi müritlere 'mütevazı' olunması çağrısı yapıldı.
Tarikat mensuplarına gönderilen bildiride mürtlere gönderilen uyarılar arasında 'Ayrı araçlar yerine toplu araçların tercih edilmesi, havaalanlarına karşılamaya gelinmemesi ve sokaklarda sesli konuşulmaması' yönünde uyarılar yapıldı.
Menzil'in yayınladığı bildiride yer alan maddeler şu şekilde 👇
'Malumunuz üzere 09-19 Şubat tarihleri arasında Sultanımızın Avrupa’ya teşrifleri olacaktır. Bu konuda sizlerden bazı ricalarımız olacaktır.
• Havalimanında karşılamaya kesinlikle müsaade yoktur. Bu konuda ısrarcı olmayıp kasrevi tekkesinde ziyaretlere yönelmemiz lazım. Bu büyüğümüzün emridir.
• Kasrevi tekkesine gelirken park imkânı kısıtlı olmasından dolayı, mümkün mertebe ayrı değil toplu şekilde tek araçla gelmeye gayret edelim.
• Kasrevi tekkesi etrafında araçları park ederken ceza almamanız için trafik kurallarına uygun park edilmesi gerekmektedir.
• Kasrevi tekkesi etrafında yaşayan insanları rahatsız edecek şekilde sokaklarda sesli konuşmamaya dikkat etmemiz lazım. Aksi durumda orada yaşayan insanlar şikâyette bulunup ziyaret programını sıkıntıya sokabilir.
• Görevli kardeşlerimizin uyarılarına azami şekilde uyalım. Kendilerine yardımcı olalım. Bu kriterlere uymamız ziyaretlerimiz açısından önem arz etmektedir.'