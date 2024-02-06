Menzil Şeyhi Muhammed Saki'den Müritlere 'Avrupa Tarifesi': 'Ayrı Araçlarla Gelmeyin, Sessiz Olun'

'Malumunuz üzere 09-19 Şubat tarihleri arasında Sultanımızın Avrupa’ya teşrifleri olacaktır. Bu konuda sizlerden bazı ricalarımız olacaktır.

• Havalimanında karşılamaya kesinlikle müsaade yoktur. Bu konuda ısrarcı olmayıp kasrevi tekkesinde ziyaretlere yönelmemiz lazım. Bu büyüğümüzün emridir.

• Kasrevi tekkesine gelirken park imkânı kısıtlı olmasından dolayı, mümkün mertebe ayrı değil toplu şekilde tek araçla gelmeye gayret edelim.

• Kasrevi tekkesi etrafında araçları park ederken ceza almamanız için trafik kurallarına uygun park edilmesi gerekmektedir.

• Kasrevi tekkesi etrafında yaşayan insanları rahatsız edecek şekilde sokaklarda sesli konuşmamaya dikkat etmemiz lazım. Aksi durumda orada yaşayan insanlar şikâyette bulunup ziyaret programını sıkıntıya sokabilir.

• Görevli kardeşlerimizin uyarılarına azami şekilde uyalım. Kendilerine yardımcı olalım. Bu kriterlere uymamız ziyaretlerimiz açısından önem arz etmektedir.'