Fatih Altaylı'dan Süleyman Soylu'nun Açıklamalarına Sert Yanıt: 'Haddini Bilsin, Tepemi Attırmasın!'

YouTube programında uyuşturucu ticareti işleyişine ilişkin iddialarda bulunan gazeteciler Murat Ağırel, Timur Soykan ve moderatörlük yapan Fatih Altaylı'ya yönelik sert açıklamalarda bulunan Süleyman Soylu'ya Altaylı'dan aynı sertlikte yanıt geldi. Altaylı, kendisine 'Arkadaşım' diyen Soylu'ya 'Ben onun arkadaşı değilim, haddini bilsin. Tepemi attırmasın benim. Ben Süleyman beyi zeki bir insan zannederdim. Yayından sonra Soylu'yu fazla koruduğumu bile düşündüm, şimdi buradan onun dediği gibi aleyhine bir şey çıkarmak... Bunu bile göremeyecek kadar gözü körleşmiş' dedi.