Fatih Altaylı'dan Süleyman Soylu'nun Açıklamalarına Sert Yanıt: 'Haddini Bilsin, Tepemi Attırmasın!'
Fatih Altaylı'dan Süleyman Soylu'nun Açıklamalarına Sert Yanıt: 'Haddini Bilsin, Tepemi Attırmasın!'
YouTube programında uyuşturucu ticareti işleyişine ilişkin iddialarda bulunan gazeteciler Murat Ağırel, Timur Soykan ve moderatörlük yapan Fatih Altaylı'ya yönelik sert açıklamalarda bulunan Süleyman Soylu'ya Altaylı'dan aynı sertlikte yanıt geldi. Altaylı, kendisine 'Arkadaşım' diyen Soylu'ya 'Ben onun arkadaşı değilim, haddini bilsin. Tepemi attırmasın benim. Ben Süleyman beyi zeki bir insan zannederdim. Yayından sonra Soylu'yu fazla koruduğumu bile düşündüm, şimdi buradan onun dediği gibi aleyhine bir şey çıkarmak... Bunu bile göremeyecek kadar gözü körleşmiş' dedi.
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Fatih Altaylı'nın YouTube programına katılan gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel, Türkiye ve dünya üzerindeki uyuşturucu trafiğine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunmuş, baronların Türkiye'ye gelerek vatandaşlık aldığını iddia etmişti.
Bir süredir medya organlarında görünmeyerek sessizliğini koruyan dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iddialara GDH TV ekranlarında yanıt verdi.
Döneminde uyuşturucu ticaretinin önüne geçebilmek için büyük mücadeleler verildiğini söyleyen Soylu, Fatih Altaylı, Murat Ağırel ve Timur Soykan için 'Bu arkadaşlar neye hizmet ettiğinin farkında değil. Son 10 ayda hakkımda 550 olumsuz köşe yazılmış. Bu normal mi!' ifadelerini kullanmıştı.
Soylu'nun açıklamalarına yine kendi YouTube kanalından cevap veren gazeteci Fatih Altaylı, sert ifadeler kullandı. Soylu'nun 'Bu arkadaşlar' ifadesine sinirlenen Altaylı, 'Ben onun arkadaşı değilim, haddini bilsin. Tepemin tasını attırmasın benim.' dedi.
Süleyman Soylu'nun izlediği şeyi anlamadığını söyleyen Altaylı, 'Ben yayın sonrası onu fazla koruduğumu düşündü. Çünkü hep 'Süleyman Soylu döneminde çeteler arttı, çeteler ülkeye egemen oldu.' denilirdi. Yayın esnasında gerek Murat gerek Timur anlatırken, Soylu döneminde de operasyon olduğunu söylediler. Ben de 'Demek ki onun döneminde de operasyonlar oluyormuş' dedim. Onlar da 'Evet' dediler. Tarihinde ilk defa onun lehine bir şey söylendi ya. Bunu bile fark edemeyecek kadar gözü körleşmiş, ya da beyni körleşmiş' dedi.
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