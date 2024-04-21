Muz İçinde Uyuşturucu Ticaretini İfşa Etti, Arabasında Ölü Bulundu! Murat Ağırel: 'Hepsini Önceden Biliyordu'
Muz İçinde Uyuşturucu Ticaretini İfşa Etti, Arabasında Ölü Bulundu! Murat Ağırel: 'Hepsini Önceden Biliyordu'
Gazeteci Fatih Altaylı'nın kanalında Türkiye'deki uyuşturucu ticaretine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Murat Ağırel, muz içerisinde uyuşturucu ticaretini ihbar eden Hasan Rastgeldi'nin ölümüne giden süreci anlattı. Rastgeldi'nin kendisine 'Bunları dile getirmek çok riskli, beni bulurlarsa öldürürler' dediğini dile getiren Ağırel, 'Ölmüş Hasan Abi, arabasında intihar etmiş. Ben çok üzüldüm bunun üzerine gitmeye başladım. Hala emniyet ve savcılığa bunun intihar olamayacağını, infaz yöntemi olabileceğini iddia ediyorum' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan, Türkiye'deki uyuşturucu ağını anlattıkları 'Baron İstilası' ve 'Havala' kitaplarını anlatmak için gazeteci Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk oldu.
İkili, Türkiye'deki ve uluslararası boyuttaki uyuşturucu ticaretinin geçmişinden günümüze anlattıkları olaylarla gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu.
Gazeteci Murat Ağırel, muz içinde uyuşturucu ticaretiyle ilgili bilgi verirken 'Baron İstilası' kitabında da yer alan muz üreticisi ve ithalatçısı kaynağı Hasan Rastgeldi'den bahsetti.
Hasan Rastgeldi'nin muz içerisinde uyuşturucu ticareti yapan isimlerin hepsini bildiğini ve bu ticaretin nasıl yapıldığını kendisine anlattığını söyleyen Ağırel, 'Bana bunları dile getirmenin çok riskli olduğunu söyledi, 'Beni bulurlarsa öldürürler' dedi. Biz kendisiyle görüşmeye başladık. Kitabı yazmaya başladığımda kendisinden ve ailesinden haber alamadım. Gazeteci Cengiz Erdinç abimiz haber verdi. Ölmüş Hasan abi. İntihar etmiş.' dedi.
Olay karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Altaylı, 'Yani bu muzları ilk ihbar eden ithalatçı ve üretici ortadan kaldırılmış' dedi. Altaylı'nın ifadelerine 'Bunu iddia etmek için belgelerin olması gerek elimde ama kayıtlara geçen intihar ederek canına kıydığı yönünde. Ben çok üzüldüm bunun üzerine gitmeye başladım.' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Altaylı'nın 'Ne anlattı Hasan bey size?' sorusunu da yanıtlayan Murat Ağırel, 'Yakalanacakların hepsini önceden biliyordu. Kimin ne iş yaptığını, kimin kokain getirdiğini biliyordu. Bunların hepsini polise anlatmış, gerekli birimleri uyarmış. Hepsi doğru çıktı.' dedi.
Murat Ağırel'in Hasan Rastgeldi ile ilgili anlattıkları... 📹
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın