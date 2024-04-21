Muz İçinde Uyuşturucu Ticaretini İfşa Etti, Arabasında Ölü Bulundu! Murat Ağırel: 'Hepsini Önceden Biliyordu'

Gazeteci Fatih Altaylı'nın kanalında Türkiye'deki uyuşturucu ticaretine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Murat Ağırel, muz içerisinde uyuşturucu ticaretini ihbar eden Hasan Rastgeldi'nin ölümüne giden süreci anlattı. Rastgeldi'nin kendisine 'Bunları dile getirmek çok riskli, beni bulurlarsa öldürürler' dediğini dile getiren Ağırel, 'Ölmüş Hasan Abi, arabasında intihar etmiş. Ben çok üzüldüm bunun üzerine gitmeye başladım. Hala emniyet ve savcılığa bunun intihar olamayacağını, infaz yöntemi olabileceğini iddia ediyorum' dedi.