Süleyman Soylu; Fatih Altaylı, Timur Soykan ve Murat Ağırel'e Yüklendi: 'Ya Siz Deli misiniz!..'
Geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına konuk olan gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın uyuşturucu ticaretiyle ilgili iddiaların, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tepki geldi. İddialarla ilgili GDH TV'ye sessizliğini bozan Soylu hakkında 10 ayda toplamda 550 köşe yazısı yazıldığını dile getirerek, 'Bu arkadaşlar neye hizmet ettiğinin farkında değil' dedi.
Geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına konuk olan gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel, Türkiye ve dünya üzerindeki uyuşturucu ticareti ve para transferine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
İkili özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun döneminde dünya çapında aranan uyuşturucu baronlarının Türkiye'ye gelerek yatırımlar yaptığını iddia etmişti.
İddialar sonrası İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu GDH TV kanalına sessizliğini bozdu. Hakkında son 10 ayda 550 olumsuz köşe yazısı yazıldığın söyleyen Soylu, 'Bu normal mi ?' dedi.
Murat Ağırel, Timur Soykan ve Fatih Altaylı'ya 'Bu arkadaşlar neye hizmet ettiğinin farkında değil' ifadeleriyle yanıt veren Soylu, 'Türkiye'de 2021 ve 2022'de hiçbir cinayet faili meçhul kalmamıştır. Türkiye bu 7 yıl boyunca 1050 ton uyuşturucu yakaladı. Bunu yakalayan insanlara haksızlık değil mi? Türkiye suç örgütlerine nefes aldırmayacak şekilde güvenlik altyapısını kurmuştur. ifadelerini kullandı.
'Siz deli misiniz!' 📹
Ağırel ve Soykan'ın 'Uyuşturucu baronlarına yatırım karşılığı vatandaşlık verildi' iddialarına da yanıt veren Soylu şu ifadeleri kullandı:
'Onların iddiasına göre herkes var bu işin içinde, tüm dünyanın gözü önünde biz bu iddiaları yapıyoruz. Ya siz deli misiniz! Dünyada aranan kimse Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılamaz. Bir ülkenin İçişleri Bakanını aradığımda bana dedi ki 'Burada asıl aktör ABD'dir, burada onun ikna edilmesi lazım.' Dünyanın hiçbir raporunda Türkiye'nin organize suçlarından, uyuşturucu suçlarından gri listeye alındığı söz konusu değildir böyle bir rapor yok.”
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