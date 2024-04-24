Süleyman Soylu; Fatih Altaylı, Timur Soykan ve Murat Ağırel'e Yüklendi: 'Ya Siz Deli misiniz!..'

Ağırel ve Soykan'ın 'Uyuşturucu baronlarına yatırım karşılığı vatandaşlık verildi' iddialarına da yanıt veren Soylu şu ifadeleri kullandı:

'Onların iddiasına göre herkes var bu işin içinde, tüm dünyanın gözü önünde biz bu iddiaları yapıyoruz. Ya siz deli misiniz! Dünyada aranan kimse Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılamaz. Bir ülkenin İçişleri Bakanını aradığımda bana dedi ki 'Burada asıl aktör ABD'dir, burada onun ikna edilmesi lazım.' Dünyanın hiçbir raporunda Türkiye'nin organize suçlarından, uyuşturucu suçlarından gri listeye alındığı söz konusu değildir böyle bir rapor yok.”