Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Vatandaşın Rahatsız Olduğunu Duydu, Sinek İlaçlamaya Çıktı! CHP'li Başkan: 'Biz Babadan Böyle Gördük'

Vatandaşın Rahatsız Olduğunu Duydu, Sinek İlaçlamaya Çıktı! CHP'li Başkan: 'Biz Babadan Böyle Gördük'

Kilis
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.05.2024 - 22:38

31 Mart Seçimleri'nde Ak Parti'den CHP'ye geçen Kilis Belediyesi'nin Başkanı Hakan Bilecen, vatandaşların sineklerden rahatsız olduğunu öğrenmesi üzerine belediyenin sinek ilaçlama aracıyla sokakları gezerek ilaç sıktı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Türkiye'nin Suriye sınırında yer alan Kilis'te 22 yıl sonra AK Parti'den belediyeyi devralan CHP'li Başkan Hakan Bilecen sosyal medya hesabından sinek ilaçladığı görüntüleri paylaştı.

Türkiye'nin Suriye sınırında yer alan Kilis'te 22 yıl sonra AK Parti'den belediyeyi devralan CHP'li Başkan Hakan Bilecen sosyal medya hesabından sinek ilaçladığı görüntüleri paylaştı.

Belediyeye ait Temizlik İşleri Müdürlüğü aracı içerisinde kaydettiği görüntüyü paylaşan Bilecen, 'Gece vakti şu an sineklerden rahatsız olduğunuzu duydum, bizzat kendim ilaç sıkmak istedim. Denetlemek yerine işimi kendim yapıyorum. İşimizin başında olduğumuz doğrudur.' dedi.

Belediyeye ait Temizlik İşleri Müdürlüğü aracı içerisinde kaydettiği görüntüyü paylaşan Bilecen, 'Gece vakti şu an sineklerden rahatsız olduğunuzu duydum, bizzat kendim ilaç sıkmak istedim. Denetlemek yerine işimi kendim yapıyorum. İşimizin başında olduğumuz doğrudur.' dedi.

Videoda Bilecen'in Müslüm Gürses'ten 'Biz Babadan Böyle Gördük' parçasını açtığı görüldü. 📹

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
49
26
7
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın