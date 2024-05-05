Vatandaşın Rahatsız Olduğunu Duydu, Sinek İlaçlamaya Çıktı! CHP'li Başkan: 'Biz Babadan Böyle Gördük'
Vatandaşın Rahatsız Olduğunu Duydu, Sinek İlaçlamaya Çıktı! CHP'li Başkan: 'Biz Babadan Böyle Gördük'
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Türkiye'nin Suriye sınırında yer alan Kilis'te 22 yıl sonra AK Parti'den belediyeyi devralan CHP'li Başkan Hakan Bilecen sosyal medya hesabından sinek ilaçladığı görüntüleri paylaştı.
Belediyeye ait Temizlik İşleri Müdürlüğü aracı içerisinde kaydettiği görüntüyü paylaşan Bilecen, 'Gece vakti şu an sineklerden rahatsız olduğunuzu duydum, bizzat kendim ilaç sıkmak istedim. Denetlemek yerine işimi kendim yapıyorum. İşimizin başında olduğumuz doğrudur.' dedi.
Videoda Bilecen'in Müslüm Gürses'ten 'Biz Babadan Böyle Gördük' parçasını açtığı görüldü. 📹
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