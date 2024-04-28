Almanya'da Türk Kahin Rüzgarı: 1.3 Milyon Euro Dolandırdı, Türkiye'de Lüks Yaşam Kurdu

Almanya'da yaşayan ve kendisini 'kahin', 'falcı' olarak tanıtan Serkan Ö. isimli Türk vatandaşı, Münih'te yaşayan bir kadını 1.3 milyon euro dolandırdı. Serkan Ö.'nün Türkiye'ye kaçtığından şüphelenilirken, kurduğu lüks hayat dikkat çekti.

Kaynak: Bıld

Çeviri: Sözcü