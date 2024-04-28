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Almanya'da Türk Kahin Rüzgarı: 1.3 Milyon Euro Dolandırdı, Türkiye'de Lüks Yaşam Kurdu

Almanya'da Türk Kahin Rüzgarı: 1.3 Milyon Euro Dolandırdı, Türkiye'de Lüks Yaşam Kurdu

Dolandırıcılık
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.04.2024 - 09:12

Almanya'da yaşayan ve kendisini 'kahin', 'falcı' olarak tanıtan Serkan Ö. isimli Türk vatandaşı, Münih'te yaşayan bir kadını 1.3 milyon euro dolandırdı. Serkan Ö.'nün Türkiye'ye kaçtığından şüphelenilirken, kurduğu lüks hayat dikkat çekti. 

Kaynak: Bıld

Çeviri: Sözcü

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Almanya'nın Münih kentinde yaşayan Serkan Ö., kendisini 'Kahin' olarak tanıtarak, çeşitli 'ritüellerle' bir kadını 1.3 milyon euro dolandırdı.

Almanya'nın Münih kentinde yaşayan Serkan Ö., kendisini 'Kahin' olarak tanıtarak, çeşitli 'ritüellerle' bir kadını 1.3 milyon euro dolandırdı.

Sözcü'de yer alan bilgiye göre, Almanya'da mahkeme karşısına çıkan Serkan Ö.'ye yöneltilen 62 suçlamadan 7 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca duruşmanın ikinci gününe kadar Serkan Ö.'nün tutuklanmamasına hükmetti.

Sözcü'de yer alan bilgiye göre, Almanya'da mahkeme karşısına çıkan Serkan Ö.'ye yöneltilen 62 suçlamadan 7 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca duruşmanın ikinci gününe kadar Serkan Ö.'nün tutuklanmamasına hükmetti.

Serkan Ö. duruşmanın ikinci gününe katılmazken, yetkililer Türkiye'ye kaçmış olduğundan şüphe ediyor.

Serkan Ö. duruşmanın ikinci gününe katılmazken, yetkililer Türkiye'ye kaçmış olduğundan şüphe ediyor.

2011 yılından beri insanları dolandırdığı iddia edilen Serkan Ö.'nün toplamda 5 milyon euro haksız kazanç elde ettiği, kazanılan paralarla Türkiye'ye lüks bir yaşam sürdüğü belirtildi.

2011 yılından beri insanları dolandırdığı iddia edilen Serkan Ö.'nün toplamda 5 milyon euro haksız kazanç elde ettiği, kazanılan paralarla Türkiye'ye lüks bir yaşam sürdüğü belirtildi.

Alman Bild gazetesine konuşan dolandırılan kadının eşi, 'Bild gazetesine konuşan dolandırılan kadının eşi, "Paramızı asla geri alamayacağız. Sadece bizi dolandırmadı üstelik o parayla bir de yatırım yaptı. Onun Türkiye'de bazı şirketleri var' dedi. İsmi açıklanmayan adam Serkan'ın inşaat şirketi sahibi olduğunu iddia etti. Avrupa genelinde Serkan için yakalama kararı çıkarıldı.

Alman Bild gazetesine konuşan dolandırılan kadının eşi, 'Bild gazetesine konuşan dolandırılan kadının eşi, "Paramızı asla geri alamayacağız. Sadece bizi dolandırmadı üstelik o parayla bir de yatırım yaptı. Onun Türkiye'de bazı şirketleri var' dedi. İsmi açıklanmayan adam Serkan'ın inşaat şirketi sahibi olduğunu iddia etti. Avrupa genelinde Serkan için yakalama kararı çıkarıldı.
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