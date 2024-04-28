Almanya'da Türk Kahin Rüzgarı: 1.3 Milyon Euro Dolandırdı, Türkiye'de Lüks Yaşam Kurdu
Almanya'da Türk Kahin Rüzgarı: 1.3 Milyon Euro Dolandırdı, Türkiye'de Lüks Yaşam Kurdu
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Almanya'nın Münih kentinde yaşayan Serkan Ö., kendisini 'Kahin' olarak tanıtarak, çeşitli 'ritüellerle' bir kadını 1.3 milyon euro dolandırdı.
Sözcü'de yer alan bilgiye göre, Almanya'da mahkeme karşısına çıkan Serkan Ö.'ye yöneltilen 62 suçlamadan 7 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca duruşmanın ikinci gününe kadar Serkan Ö.'nün tutuklanmamasına hükmetti.
Serkan Ö. duruşmanın ikinci gününe katılmazken, yetkililer Türkiye'ye kaçmış olduğundan şüphe ediyor.
2011 yılından beri insanları dolandırdığı iddia edilen Serkan Ö.'nün toplamda 5 milyon euro haksız kazanç elde ettiği, kazanılan paralarla Türkiye'ye lüks bir yaşam sürdüğü belirtildi.
Alman Bild gazetesine konuşan dolandırılan kadının eşi, 'Bild gazetesine konuşan dolandırılan kadının eşi, "Paramızı asla geri alamayacağız. Sadece bizi dolandırmadı üstelik o parayla bir de yatırım yaptı. Onun Türkiye'de bazı şirketleri var' dedi. İsmi açıklanmayan adam Serkan'ın inşaat şirketi sahibi olduğunu iddia etti. Avrupa genelinde Serkan için yakalama kararı çıkarıldı.
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