Kobani Davası Kararları Sonrası Konuştu: Sırrı Süreyya Önder'den AK Partililere Çözüm Süreçli Gönderme!
Kobani Davası Kararları Sonrası Konuştu: Sırrı Süreyya Önder'den AK Partililere Çözüm Süreçli Gönderme!
Kendisinin de yargılandığı Kobani Davası'nda kararlar açıklanırken Meclis'i yöneten Sırrı Süreyya Önder'in 'Bu kararlar AK Parti'nin gelecekteki yargılanmasının ön iddianamesidir' sözleri gündem oldu.
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Kamuoyunda "Kobani" veya "6-8 Ekim olayları" olarak bilinen, 2014 yılında yaşanan protesto ve şiddet olaylarıyla ilgili 18'i tutuklu olmak üzere toplam 108 kişinin yargılandığı davada bugün karar açıklandı.
HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş 28 yıl 6 ay, Figen Yüksekdağ 30 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk 10 yıl hapis cezası aldı. Altan Tan, Ayhan Bilgen ve Aysel Tuğluk dahil 7 sanık beraat etti. Ayla Akat Ata, Ayşe Yağcı, Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'in tahliyelerine karar verildi.
Kobani davasında sanık olarak yargılanan, Yeşil Sol Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Kobani Davası'na ilişkin kararlar sonrası yaptığı açıklamayla gündem oldu.
Sırrı Süreyya Önder'in açıklamaları 👇
Müebbetle yargılanırken Meclis'i yöneten Sırrı Süreyya Önder'in AK Parti sırılarıyla karar açıklanırken yaşadığı bir başka tartışma da oldukça konuşuldu. Önder bu anlarda, "Şu anda 38 kez ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyorum, afedersiniz boru değil. Bana sökmez" ifadelerini kullandı.
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