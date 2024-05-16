Kobani Davası Kararları Sonrası Konuştu: Sırrı Süreyya Önder'den AK Partililere Çözüm Süreçli Gönderme!

Sırrı Süreyya Önder şu ifadeleri kullandı:

'Bu cezalar, cezaya muhatap olan arkadaşlarımın hiçbiri tarafından hak edilmiş bir şey değil.

Bu, AK Parti'nin ilerideki yargılanmasının ön iddianamesidir.

Çünkü çözüm sürecine ait tüm şeyler kriminalize edilmiştir.'