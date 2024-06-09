Fransa Cumhurbaşkanı Macron Meclis'i Feshetti! Erken Seçim Çağrısı

'Gerçek şu ki Macron sıkışmış durumda. Ulusal Meclis'te çoğunluğu yok, bu nedenle herhangi bir yasa tasarısını geçirmek zaten bir zorluk. Bu yüzden de Macron 'netlikten' yana. Macron'a göre eğer aşırı sağın oyları varsa, o zaman onlara hükümet olma şansı verilmeli.'