Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Meclis'i Feshetti! Erken Seçim Çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Meclis'i Feshetti! Erken Seçim Çağrısı

Fransa
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.06.2024 - 22:22

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ülkesinde aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkması üzerine parlamentoyu feshederek erken genel seçim kararı verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Erken seçim çağrısı yapmaya karar verdıim. Ulusal Meclı̇sı̇ feshedı̇yorum" ifadelerini kullandı.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Erken seçim çağrısı yapmaya karar verdıim. Ulusal Meclı̇sı̇ feshedı̇yorum" ifadelerini kullandı.

Macron ayrıca şunları söyledi: 

'Avrupa Parlamentosu seçı̇m sonuçları hükümetı̇m ı̇çı̇n ı̇yı̇ bı̇r sonuç değı̇l. 30 Hazı̇ran'dan ı̇tı̇baren yenı̇ parlamento seçı̇mlerı̇ ı̇çı̇n çağrıda bulunacağım.'

Fransa’da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sandıktan Marine Le Pen’in göçmen karşıtı ve aşırı sağ partisi Ulusal Cephe çıktı. Macron, sonuçların hükümeti için bir felaket olduğunu ve bunu görmezden gelemeyeceğini söyledi.

Fransa’da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sandıktan Marine Le Pen’in göçmen karşıtı ve aşırı sağ partisi Ulusal Cephe çıktı. Macron, sonuçların hükümeti için bir felaket olduğunu ve bunu görmezden gelemeyeceğini söyledi.

Sandık çıkış anketlerine göre Le Pen, oyların yaklaşık yüzde 31-32'sini alacağı tahmin edilirken, Macron'un partisinin oranı ise yüzde 15'lerde. 

Le Pen, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un erken seçim kararı almasını memnuniyetle karşıladı.

"Fransızlar yaklaşan ulusal seçimlerde bize güvenirlerse iktidarı devralmaya hazırız" diyen Le Pen, şöyle devam etti: "Güç kullanmaya, kitlesel göçü sona erdirmeye, satın alma gücüne öncelik vermeye, Fransa'yı yeniden yaşatmaya hazırız"

"Fransızlar yaklaşan ulusal seçimlerde bize güvenirlerse iktidarı devralmaya hazırız" diyen Le Pen, şöyle devam etti: "Güç kullanmaya, kitlesel göçü sona erdirmeye, satın alma gücüne öncelik vermeye, Fransa'yı yeniden yaşatmaya hazırız"

Fransa, toplam 720 sandalyeye sahip Avrupa Parlamentosu'nun 81 üyesini seçiyor.

Fransa, toplam 720 sandalyeye sahip Avrupa Parlamentosu'nun 81 üyesini seçiyor.

BBC editörü Hugh Schofield ise Macron'un aldığı sürpriz seçim kararını şöyle değerlendirdi: 👇

BBC editörü Hugh Schofield ise Macron'un aldığı sürpriz seçim kararını şöyle değerlendirdi: 👇

'Gerçek şu ki Macron sıkışmış durumda. Ulusal Meclis'te çoğunluğu yok, bu nedenle herhangi bir yasa tasarısını geçirmek zaten bir zorluk. Bu yüzden de Macron 'netlikten' yana. Macron'a göre eğer aşırı sağın oyları varsa, o zaman onlara hükümet olma şansı verilmeli.'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
17
7
5
3
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Aykut n.

darısı bizim başımıza diyecem de kim alır o kararı

ömer

Aptal düzeleceğiz, sonuçlardan ders çıkaracağız diyecektin aptal 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

Z. Kaan Budak

1. Meşrutiyet