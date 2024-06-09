Fransa Cumhurbaşkanı Macron Meclis'i Feshetti! Erken Seçim Çağrısı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Meclis'i Feshetti! Erken Seçim Çağrısı
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Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Erken seçim çağrısı yapmaya karar verdıim. Ulusal Meclı̇sı̇ feshedı̇yorum" ifadelerini kullandı.
Fransa’da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sandıktan Marine Le Pen’in göçmen karşıtı ve aşırı sağ partisi Ulusal Cephe çıktı. Macron, sonuçların hükümeti için bir felaket olduğunu ve bunu görmezden gelemeyeceğini söyledi.
"Fransızlar yaklaşan ulusal seçimlerde bize güvenirlerse iktidarı devralmaya hazırız" diyen Le Pen, şöyle devam etti: "Güç kullanmaya, kitlesel göçü sona erdirmeye, satın alma gücüne öncelik vermeye, Fransa'yı yeniden yaşatmaya hazırız"
Fransa, toplam 720 sandalyeye sahip Avrupa Parlamentosu'nun 81 üyesini seçiyor.
BBC editörü Hugh Schofield ise Macron'un aldığı sürpriz seçim kararını şöyle değerlendirdi: 👇
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darısı bizim başımıza diyecem de kim alır o kararı
Aptal düzeleceğiz, sonuçlardan ders çıkaracağız diyecektin aptal 🤦🏻♂️🤦🏻♂️
1. Meşrutiyet