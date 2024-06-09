Yabancılar Dolar/TL Takibinde: Ünlü Ekonomist, Yabancıların Carry Trade ile Nasıl Para Kazandıklarını Anlattı!
Yabancılar Dolar/TL Takibinde: Ünlü Ekonomist, Yabancıların Carry Trade ile Nasıl Para Kazandıklarını Anlattı!
Ünlü ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşcu, dolar/TL kurunun yıl sonu itibariyle 38 lira civarında olacağını öngördü. Babuşçu ayrıca yabancıların Carry Trade işlemleri ile nasıl para kazandığını anlattı.
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Ekonominin başına Mehmet Şimşek'in geçmesi sonrası rasyonel politikalara dönüş, yabancı yatırımcıyı da yeniden Türkiye'ye çekmeye başladı.
Prof. Dr. Şenol Babuşcu yabancıların Carry Trade işlemleri ile Türkiye'den önemli kazançlar elde etmeye başladığını söyledi. Peki Carry Trade nedir? Babuşçu, Carry Trade işlemleri ile kazanılan parayı şöyle anlattı 👇
Bir ABD’li yatırımcı kendi ülkesindeki bir bankadan 1.000.000 dolar yıllık %4 faiz oranı ile 3 aylık borçlanıyor. Bu yatırımcı Türkiye’ye parasını getirip 1 dolar=32 TL’den TL’ye çeviriyor.
Bu TL’yi örneğin yüzde 40 faiz oranı ile 3 ay vadeli hazine bonosuna yatırıyor. Yatırımcı kurun değişmediği senaryoda üç ayın sonunda faizle 1.100.000 dolar kazanıyor. ABD'de faiz Türkiye'ye göre çok daha düşük olduğu için döndüğünde 1.010.000 dolar ödeme yapıyor ve 90 bin dolar cebine kalıyor.
Cumhuriyet'ten Remzi Akkök'e konuşan Babuşçu ayrıca, "Yatırımcı algısındaki herhangi bir değişiklik, sıcak paranın hızlıca geri çekilmesine ve döviz kurunda dalgalanmalara yol açabilir" ifadelerini kullandı.
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Babuşcu ayrıca dolar/TL kurunun yıl sonu itibariyle 38 lira civarında oluşacağını öngördü ve şunları söyledi:
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