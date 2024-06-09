Görüş Bildir
Haberler
Video
Milli Voleybolcu Efe Mandıracı'dan Gündem Olan İngilizce Röportaj: "Şey Neydi Lan Gurur Duymak"

Milli Voleybolcu Efe Mandıracı'dan Gündem Olan İngilizce Röportaj: "Şey Neydi Lan Gurur Duymak"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.06.2024 - 20:03

İçerik Devam Ediyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, nam-ı diğer Filenin Efeleri oyuncusu Efe Mandıracı'nın İngilizce röportaj sırasında 'Gurur duymak' kelimesinin anlamını unutması ortaya ilginç anlar çıkardı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde çıktığı 8 karşılaşmada 7. mağlubiyet alarak yoluna devam ediyor.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde çıktığı 8 karşılaşmada 7. mağlubiyet alarak yoluna devam ediyor.

Mille voleybolcumuz Efe Mandıracı'nın İngilizce röportaj verirken "Gurur duymak" kelimesinin İngilizcesini unutması ise ortaya oldukça ilginç anlar çıkardı.

Mille voleybolcumuz Efe Mandıracı'nın İngilizce röportaj verirken "Gurur duymak" kelimesinin İngilizcesini unutması ise ortaya oldukça ilginç anlar çıkardı.

Efe Mandıracı röportaj esnasında birden arkaya dönerek, "Şey neydi lan. Abi gurur duymak neydi?" dedi. "Proud" yanıtını aldıktan sonra röportaja devam eden Efe Mandıracı'nın bu anları gülüşmelere neden oldu.

Efe Mandıracı röportaj esnasında birden arkaya dönerek, "Şey neydi lan. Abi gurur duymak neydi?" dedi. "Proud" yanıtını aldıktan sonra röportaja devam eden Efe Mandıracı'nın bu anları gülüşmelere neden oldu.

İşte milli voleybolcumuzun paylaşım rekoru kıran o anları ve sosyal medyada öne çıkan bazı yorumlar 👇

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın