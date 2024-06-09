ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'dan 'YKS 2024 Soruları Sızdırıldı' İddiaları İçin Açıklama!
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'dan 'YKS 2024 Soruları Sızdırıldı' İddiaları İçin Açıklama!
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS sorularının sızdırıldığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı.
Ali Ersoy, 'Sınav sürecinde yapılan dezenformasyon amaçlı sosyal medya paylaşımları ve bazı basın yayın organlarını da çıkan haberler ile ilgili ilgili hukuki süreç başlatılmıştır' ifadelerini kullandı.
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Dün gece saat 24:00 sularında 2024-AYT’de çıkacağı iddia edilen 24 sorunun bir hesap tarafından Telegram'dan paylaşıldığı iddiası gündem olmuştu.
Adaylar saat 13:15’de sınavdan çıkınca ise işin aslı ortaya çıktı. Telegram hesabından yayınlanan hiçbir soru AYT’de çıkmadı. Polis ekipleri adaylara para karşılığı soruları satmaya çalışan hesabı takibe aldı.
İddiaların ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, konuya ilişkin açıklama yaptı.
YKS oturumlarının başarıyla tamamlandığını dile getiren Ersoy, iddialar hakkında hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı ve şunları söyledi: 👇
ÖSYM Başkanı'nın paylaşımı 👇
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Ne diyecekti? “Saçmalamayın bizler beş vakit namaz kılıp envai çeşit b*k yiyen insanlarız, tabiki bu soruları istediklerimize verdik, hoş üniversite okumanın... Devamını Gör
e çaldıkları gerçeğini degistiyor mu ya da hakkimiza girdiklerine ?
sizin jargonunuzla konuşayım: allah bir deseniz inanmıyoruz. zira 22 yıldır fena halde sıçıp sıvadınız