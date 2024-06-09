ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'dan 'YKS 2024 Soruları Sızdırıldı' İddiaları İçin Açıklama!

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS sorularının sızdırıldığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Ali Ersoy, 'Sınav sürecinde yapılan dezenformasyon amaçlı sosyal medya paylaşımları ve bazı basın yayın organlarını da çıkan haberler ile ilgili ilgili hukuki süreç başlatılmıştır' ifadelerini kullandı.