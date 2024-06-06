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Güvenlik Kameraları Yakalattı: İstanbul'un Göbeğinde Köpeğe Cinsel İstismar!

Güvenlik Kameraları Yakalattı: İstanbul'un Göbeğinde Köpeğe Cinsel İstismar!

cinsel istismar
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.06.2024 - 14:54

Bakırköy’de köpeğe cinsel istismarda bulunan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin köpekle sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Mide bulandıran olay, Bakırköy Şenlikköy Mahallesinde boş arazideki ağaçlık alanda meydana geldi.İddiaya göre çevredeki mahalleli tarafından beslenen bir köpeği, şüpheli bir kişi arsadaki ağaçlık alana götürüp cinsel istismarda bulundu.

Mide bulandıran olay, Bakırköy Şenlikköy Mahallesinde boş arazideki ağaçlık alanda meydana geldi.İddiaya göre çevredeki mahalleli tarafından beslenen bir köpeği, şüpheli bir kişi arsadaki ağaçlık alana götürüp cinsel istismarda bulundu.

Şüpheli daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Polis ekipleri şikayet sonrası güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerdeki kişinin Küçükçekmece'de bir inşaatta bekçilik yapan P.T. olduğu belirlendi.

Polis ekipleri şikayet sonrası güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerdeki kişinin Küçükçekmece'de bir inşaatta bekçilik yapan P.T. olduğu belirlendi.

Veteriner hekimlikte yapılan sağlık kontrolünde köpeğin bir çok kez cinsel istismara uğradığı tespit edildi.

Veteriner hekimlikte yapılan sağlık kontrolünde köpeğin bir çok kez cinsel istismara uğradığı tespit edildi.

Yakalanan P.T., polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edilirken bir grup hayvansever şüpheliyi protesto etti.

Yakalanan P.T., polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edilirken bir grup hayvansever şüpheliyi protesto etti.

Olay ile ilgili konuşan ve köpeğin koruma altına alındığını söyleyen mahalle sakini Özge Yağız şunları söyledi: 👇

Olay ile ilgili konuşan ve köpeğin koruma altına alındığını söyleyen mahalle sakini Özge Yağız şunları söyledi: 👇
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"Umarım kendisi tutuklu yargılanacak. 2012'de köpeğe cinsel istismar, çocuklara taciz, gasp gibi birçok suça karıştığını öğrendik."

"Umarım kendisi tutuklu yargılanacak. 2012'de köpeğe cinsel istismar, çocuklara taciz, gasp gibi birçok suça karıştığını öğrendik."

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