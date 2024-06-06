Güvenlik Kameraları Yakalattı: İstanbul'un Göbeğinde Köpeğe Cinsel İstismar!
Güvenlik Kameraları Yakalattı: İstanbul'un Göbeğinde Köpeğe Cinsel İstismar!
Bakırköy’de köpeğe cinsel istismarda bulunan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin köpekle sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Mide bulandıran olay, Bakırköy Şenlikköy Mahallesinde boş arazideki ağaçlık alanda meydana geldi.İddiaya göre çevredeki mahalleli tarafından beslenen bir köpeği, şüpheli bir kişi arsadaki ağaçlık alana götürüp cinsel istismarda bulundu.
Polis ekipleri şikayet sonrası güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerdeki kişinin Küçükçekmece'de bir inşaatta bekçilik yapan P.T. olduğu belirlendi.
Veteriner hekimlikte yapılan sağlık kontrolünde köpeğin bir çok kez cinsel istismara uğradığı tespit edildi.
Yakalanan P.T., polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edilirken bir grup hayvansever şüpheliyi protesto etti.
Olay ile ilgili konuşan ve köpeğin koruma altına alındığını söyleyen mahalle sakini Özge Yağız şunları söyledi: 👇
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"Umarım kendisi tutuklu yargılanacak. 2012'de köpeğe cinsel istismar, çocuklara taciz, gasp gibi birçok suça karıştığını öğrendik."
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