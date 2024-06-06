Yeni Öğretmenlik Kanunu Mobbing Tartışması Yarattı: Yetersiz Öğretmenler Merkeze Çekilecek!
Yeni Öğretmenlik Kanunu Mobbing Tartışması Yarattı: Yetersiz Öğretmenler Merkeze Çekilecek!
Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin taslak metinde yer alan bazı maddeler mobbing tartışmalarını ateşledi. Taslağa göre, yetersiz görülen öğretmenler merkeze çekilebilecek. Ancak uygulamanın suistimal edilebileceğine yönelik görüşler var.
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Yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında yer alan "Hizmet Sınıfının Değiştirilmesi" maddesi tartışmalara yol açtı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) taslağı, TBMM’ye sevk edilmek üzere yayınlandı.
Yeni düzenlemeye göre, yetersiz olan kadrolu öğretmenler merkeze çekilebilecek. Buralarda ise veri depolama, işleme, analiz etme ve hazırlama gibi görevler alacak.
Öğretmenlerin yeterlilik düzeyine ilişkin ölçümlerin ise bakanlık müfettişleri tarafından yapılacağı belirtiliyor.
Söz konusu madde ise eğitimciler arasında öğretmenlere mobbing uygulanabileceği gerekçesiyle eleştiriliyor.
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