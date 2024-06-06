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Yeni Öğretmenlik Kanunu Mobbing Tartışması Yarattı: Yetersiz Öğretmenler Merkeze Çekilecek!

Yeni Öğretmenlik Kanunu Mobbing Tartışması Yarattı: Yetersiz Öğretmenler Merkeze Çekilecek!

Öğretmen Mobbing
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.06.2024 - 14:09

Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin taslak metinde yer alan bazı maddeler mobbing tartışmalarını ateşledi. Taslağa göre, yetersiz görülen öğretmenler merkeze çekilebilecek. Ancak uygulamanın suistimal edilebileceğine yönelik görüşler var.

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Yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında yer alan "Hizmet Sınıfının Değiştirilmesi" maddesi tartışmalara yol açtı.

Yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında yer alan "Hizmet Sınıfının Değiştirilmesi" maddesi tartışmalara yol açtı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) taslağı, TBMM’ye sevk edilmek üzere yayınlandı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) taslağı, TBMM’ye sevk edilmek üzere yayınlandı.

Kaynak

Yeni düzenlemeye göre, yetersiz olan kadrolu öğretmenler merkeze çekilebilecek. Buralarda ise veri depolama, işleme, analiz etme ve hazırlama gibi görevler alacak.

Yeni düzenlemeye göre, yetersiz olan kadrolu öğretmenler merkeze çekilebilecek. Buralarda ise veri depolama, işleme, analiz etme ve hazırlama gibi görevler alacak.

Öğretmenlerin yeterlilik düzeyine ilişkin ölçümlerin ise bakanlık müfettişleri tarafından yapılacağı belirtiliyor.

Öğretmenlerin yeterlilik düzeyine ilişkin ölçümlerin ise bakanlık müfettişleri tarafından yapılacağı belirtiliyor.

Söz konusu madde ise eğitimciler arasında öğretmenlere mobbing uygulanabileceği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Söz konusu madde ise eğitimciler arasında öğretmenlere mobbing uygulanabileceği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, böyle bir maddenin hukuksuz olduğunu dile getirerek şunları söyledi: 

'İş güvenliğine aykırıdır. İstismarlara, art niyetli idari uygulamalarla, öğretmenin öğretmenliği elinden alınabilir. Madde, hukuk devletine uygun değil. Bakanlığın buna dikkat etmesini özellikle talep ediyoruz.” 

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