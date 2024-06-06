Yeni Öğretmenlik Kanunu Mobbing Tartışması Yarattı: Yetersiz Öğretmenler Merkeze Çekilecek!

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, böyle bir maddenin hukuksuz olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

'İş güvenliğine aykırıdır. İstismarlara, art niyetli idari uygulamalarla, öğretmenin öğretmenliği elinden alınabilir. Madde, hukuk devletine uygun değil. Bakanlığın buna dikkat etmesini özellikle talep ediyoruz.”