Gazeteci Fatih Altaylı'dan Dikkat Çeken İddia: Meral Akşener'in Erdoğan'dan Oğlu İçin Talebini Açıkladı!
Gazeteci Fatih Altaylı'dan Dikkat Çeken İddia: Meral Akşener'in Erdoğan'dan Oğlu İçin Talebini Açıkladı!
Gazeteci Fatih Altaylı, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede oğlu için Paris Büyükelçiliği'ni istediğini iddia etti.
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31 Mart seçimlerinde aldığı kötü sonuçlar nedeniyle İYİ Parti'deki koltuğunu bırakan eski genel başkan Meral Akşener, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirmişti.
Uzun süredir gözlerden uzak duran Akşener'in bu görüşmesi siyasi kulisleri hareketlendirirken, gazeteci Fatih Altaylı'dan görüşmeye dair oldukça dikkat çeken bir iddia geldi.
Gazeteci Fatih Altaylı, Akşener'in görüşmede oğlu için Erdoğan'dan Paris Büyükelçiliği'ni istediğini söyledi.
Fatih Altaylı'nın bugünkü YouTube yayınından Erdoğan-Akşener görüşmesine ilişkin söyledikleri 👇
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