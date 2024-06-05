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AK Partili Mustafa Varank'tan Fatih Altaylı'nın Kulis Haberine Bomba Yanıt: "Hoşt"

AK Partili Mustafa Varank'tan Fatih Altaylı'nın Kulis Haberine Bomba Yanıt: "Hoşt"

Fatih Altaylı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.06.2024 - 15:01

Gazeteci Fatih Altaylı'nın AK Parti'nin yerel seçimleri değerlendirdiği Kızılcahamam kampındaki kulislerden aktardığı Mustafa Varank iddialarına yanıt geldi. Mustafa Varank, Twitter hesabından Altaylı'ya 'Hoşt' diyerek yanıt verdi. 

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Fatih Altaylı'nın "Kızılcahamam dedikoduları" başlıklı yazısında AK Partili eski bakanlardan Mustafa Varank'la ilgili şu ifadeler yer almıştı: 👇

Fatih Altaylı'nın "Kızılcahamam dedikoduları" başlıklı yazısında AK Partili eski bakanlardan Mustafa Varank'la ilgili şu ifadeler yer almıştı: 👇

"AKP’nin Kızılcahamam Kampı, daha çok milletvekillerinin Bakanları suçladığı ve seçim kaybını Bakanların sırtına yüklemeye çalıştığı tartışmalarla geçmiş... Kızılcahamam’a damga vuran kulislerden biri ise eski Bakan Mustafa Varank’ın Cumhurbaşkanı’nın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ı yemek için yaptığı çalışmalar olmuş."

"AKP’nin Kızılcahamam Kampı, daha çok milletvekillerinin Bakanları suçladığı ve seçim kaybını Bakanların sırtına yüklemeye çalıştığı tartışmalarla geçmiş... Kızılcahamam’a damga vuran kulislerden biri ise eski Bakan Mustafa Varank’ın Cumhurbaşkanı’nın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ı yemek için yaptığı çalışmalar olmuş."

Yazının gündem olmasının ardından eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan ise oldukça dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Yazının gündem olmasının ardından eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan ise oldukça dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'la fotoğrafını paylaşan Varank, Fatih Altaylı'ya "Hoşt" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'la fotoğrafını paylaşan Varank, Fatih Altaylı'ya "Hoşt" yanıtını verdi.

Mustafa Varank'ın paylaşımı 👇

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Muhmet Siyah

Bu adam teknoloji bakani... Düşünün ulkedeki teknolojinin halini dhdhdhdhdhd

Bozkurt

Mustafa Varank, Tayyip Erdoğan'ın sağlığının yerinde olduğuna dair paylaşım yapmak dışında pek kullanmazdı interneti.

Incinmissin dedi

Mustafa Varank kendi lisaniyla viyk viyk etmis.