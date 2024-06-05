Parka Diye Çıktı Bir Daha Dönmedi: 13 Yaşındaki Türkan Yağmur Kulak İçin Gergin Bekleyiş!
Parka Diye Çıktı Bir Daha Dönmedi: 13 Yaşındaki Türkan Yağmur Kulak İçin Gergin Bekleyiş!
Antalya’dan Mersin’e ziyarete gelen 13 yaşındaki Türkan Yağmur Kulak, 7 gündür kayıp. Ailesi parka arkadaşlarıyla buluşmak için giden kızdan bir daha hiç haber alamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
13 yaşındaki Türkan Yağmur Kulak, Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşıyordu. Küçük kız çocuğu, Mersin’in Tarsus ilçesindeki halasının yanına ziyarete gelmişti.
Türkan Yağmur Kulak, geçen hafta arkadaşlarıyla buluşmak için gittiği Tarsus Atatürk Parkı'ndan hiç dönmedi.
Kızını tüm aramalara rağmen bulamayan baba Kadir Kulak, kayıp başvurusundan bulundu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın