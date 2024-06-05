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Parka Diye Çıktı Bir Daha Dönmedi: 13 Yaşındaki Türkan Yağmur Kulak İçin Gergin Bekleyiş!

Parka Diye Çıktı Bir Daha Dönmedi: 13 Yaşındaki Türkan Yağmur Kulak İçin Gergin Bekleyiş!

Türkan Yağmur Kulak
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.06.2024 - 09:44

Antalya’dan Mersin’e ziyarete gelen 13 yaşındaki Türkan Yağmur Kulak, 7 gündür kayıp. Ailesi parka arkadaşlarıyla buluşmak için giden kızdan bir daha hiç haber alamadı. 

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13 yaşındaki Türkan Yağmur Kulak, Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşıyordu. Küçük kız çocuğu, Mersin’in Tarsus ilçesindeki halasının yanına ziyarete gelmişti.

13 yaşındaki Türkan Yağmur Kulak, Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşıyordu. Küçük kız çocuğu, Mersin’in Tarsus ilçesindeki halasının yanına ziyarete gelmişti.

Türkan Yağmur Kulak, geçen hafta arkadaşlarıyla buluşmak için gittiği Tarsus Atatürk Parkı'ndan hiç dönmedi.

Türkan Yağmur Kulak, geçen hafta arkadaşlarıyla buluşmak için gittiği Tarsus Atatürk Parkı'ndan hiç dönmedi.

Kızını tüm aramalara rağmen bulamayan baba Kadir Kulak, kayıp başvurusundan bulundu.

Kızını tüm aramalara rağmen bulamayan baba Kadir Kulak, kayıp başvurusundan bulundu.

Kızı için çok endişeli olduğunu söyleyen baba Kadir Kulak, herkesten yardım istedi.

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