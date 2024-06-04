Görüş Bildir
Haberler
Gündem
'ABD, Fethullah Gülen'i Teslim Etti' İddiası: Güvenlik Kaynaklarından Açıklama da Geldi!

'ABD, Fethullah Gülen'i Teslim Etti' İddiası: Güvenlik Kaynaklarından Açıklama da Geldi!

Fethullah Gülen
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.06.2024 - 17:17

Gazeteci Müyesser Yıldız, ABD'nin terör örgütü lideri Fethullah Gülen'i Türkiye'ye teslim ettiği iddialarını köşesine taşıdı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Terör örgütü lideri Fetullah Gülen’in Pensilvanya’daki çiftliğinin boşaltılması ve öldüğü ile ilgili iddialar günlerdir gündemdeki yerini koruyor.

Terör örgütü lideri Fetullah Gülen’in Pensilvanya’daki çiftliğinin boşaltılması ve öldüğü ile ilgili iddialar günlerdir gündemdeki yerini koruyor.

Gazeteci Müyesser Yıldız'ın Gülen'le ilgili iddiası ise gündeme bomba gibi düştü.

Gazeteci Müyesser Yıldız'ın Gülen'le ilgili iddiası ise gündeme bomba gibi düştü.

Yıldız, 12 Punto'daki köşesinde ABD'nin Gülen'i teslim ettiği ve uçağının Türkiye yolunda olduğuna dair iddialara yer verdi.

Yıldız, 12 Punto'daki köşesinde ABD'nin Gülen'i teslim ettiği ve uçağının Türkiye yolunda olduğuna dair iddialara yer verdi.

Müyesser Yıldız'ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle: 

'Günlerdir Pensilvanya’daki çiftliği boşaltılan ve buradan götürülen Fetullah Gülen’in sağlık durumu konuşuluyor, “Ölüyor, öldü” deniliyor.

Bugün itibarıyla gündeme gelen son iddia ise; ABDnin, Gülen’i MİTe teslim ettiği, uçağının Türkiye yolunda olduğu ve bu bilginin şimdilik gizli tutulduğu.

Doğrudur, değildir – bilemeyiz; ama şundan çok eminiz: ABD, Gülen’i verdi veya verecekse mutlaka karşılığında bir şey istemiştir. '

Kaynak

Gazeteci Candaş Tolga Işık ise istihbarat kaynaklarından konuyla ilgili bilgi aldığını ancak haberin gerçeği yansıtmadığını yazdı. 👇

İhlas Haber Ajansı'na konuşan üst düzey güvenlik kaynakları da haberi yalanladı.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan üst düzey güvenlik kaynakları da haberi yalanladı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
6
4
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın