'ABD, Fethullah Gülen'i Teslim Etti' İddiası: Güvenlik Kaynaklarından Açıklama da Geldi!

Müyesser Yıldız'ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

'Günlerdir Pensilvanya’daki çiftliği boşaltılan ve buradan götürülen Fetullah Gülen’in sağlık durumu konuşuluyor, “Ölüyor, öldü” deniliyor.

Bugün itibarıyla gündeme gelen son iddia ise; ABD’nin, Gülen’i MİT’e teslim ettiği, uçağının Türkiye yolunda olduğu ve bu bilginin şimdilik gizli tutulduğu.

Doğrudur, değildir – bilemeyiz; ama şundan çok eminiz: ABD, Gülen’i verdi veya verecekse mutlaka karşılığında bir şey istemiştir. '

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