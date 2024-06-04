'ABD, Fethullah Gülen'i Teslim Etti' İddiası: Güvenlik Kaynaklarından Açıklama da Geldi!
'ABD, Fethullah Gülen'i Teslim Etti' İddiası: Güvenlik Kaynaklarından Açıklama da Geldi!
Gazeteci Müyesser Yıldız, ABD'nin terör örgütü lideri Fethullah Gülen'i Türkiye'ye teslim ettiği iddialarını köşesine taşıdı.
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Terör örgütü lideri Fetullah Gülen’in Pensilvanya’daki çiftliğinin boşaltılması ve öldüğü ile ilgili iddialar günlerdir gündemdeki yerini koruyor.
Gazeteci Müyesser Yıldız'ın Gülen'le ilgili iddiası ise gündeme bomba gibi düştü.
Yıldız, 12 Punto'daki köşesinde ABD'nin Gülen'i teslim ettiği ve uçağının Türkiye yolunda olduğuna dair iddialara yer verdi.
Gazeteci Candaş Tolga Işık ise istihbarat kaynaklarından konuyla ilgili bilgi aldığını ancak haberin gerçeği yansıtmadığını yazdı. 👇
İhlas Haber Ajansı'na konuşan üst düzey güvenlik kaynakları da haberi yalanladı.
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