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Aydın'da Bir Vatandaş, Çocuğunu Din Dersinden Muaf Tutmak İçin Hristiyan Oldu!

Aydın'da Bir Vatandaş, Çocuğunu Din Dersinden Muaf Tutmak İçin Hristiyan Oldu!

Hristiyanlık Müfredat
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.06.2024 - 16:52

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan Bülent Sağış isimli bir vatandaş, çocuğunun zorunlu din dersinden muaf olması amacıyla Hristiyan oldu. 

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayladığı "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adı verilen yeni müfredata ilişkin tartışmalar sürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayladığı "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adı verilen yeni müfredata ilişkin tartışmalar sürüyor.

Sözcü'nün aktardığına göre, Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan Bülent Sağış isimli bir vadandaşın hareketi ise bir anda gündem oldu.

Sözcü'nün aktardığına göre, Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan Bülent Sağış isimli bir vadandaşın hareketi ise bir anda gündem oldu.
cdnuploads.aa.com.tr

Kaynak

Bülent Sağış, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve yeni müfredata tepkisini ortaya koymak için din değiştirerek çocuğunun din dersinden muaf olmasını sağlamaya çalıştı.

Bülent Sağış, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve yeni müfredata tepkisini ortaya koymak için din değiştirerek çocuğunun din dersinden muaf olmasını sağlamaya çalıştı.

Sağış, Didim İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne dün din bilgisinin değişikliği ile ilgili dilekçesini de verdi.

Sağış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her geçen gün laiklik, demokratik, bilimsel ve Atatürk'ün yok sayıldığı müfredatı kınamak, zorunlu din dersleri kınamak için din değişikliğine gittim. Sadece Hristiyan ve Yahudi çocukları din dersinden muaf oluyor" paylaşımında bulundu.

Sağış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her geçen gün laiklik, demokratik, bilimsel ve Atatürk'ün yok sayıldığı müfredatı kınamak, zorunlu din dersleri kınamak için din değişikliğine gittim. Sadece Hristiyan ve Yahudi çocukları din dersinden muaf oluyor" paylaşımında bulundu.

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