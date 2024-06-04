Aydın'da Bir Vatandaş, Çocuğunu Din Dersinden Muaf Tutmak İçin Hristiyan Oldu!
Aydın'da Bir Vatandaş, Çocuğunu Din Dersinden Muaf Tutmak İçin Hristiyan Oldu!
Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan Bülent Sağış isimli bir vatandaş, çocuğunun zorunlu din dersinden muaf olması amacıyla Hristiyan oldu.
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayladığı "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adı verilen yeni müfredata ilişkin tartışmalar sürüyor.
Sözcü'nün aktardığına göre, Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan Bülent Sağış isimli bir vadandaşın hareketi ise bir anda gündem oldu.
Bülent Sağış, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve yeni müfredata tepkisini ortaya koymak için din değiştirerek çocuğunun din dersinden muaf olmasını sağlamaya çalıştı.
Sağış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her geçen gün laiklik, demokratik, bilimsel ve Atatürk'ün yok sayıldığı müfredatı kınamak, zorunlu din dersleri kınamak için din değişikliğine gittim. Sadece Hristiyan ve Yahudi çocukları din dersinden muaf oluyor" paylaşımında bulundu.
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