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Medeniyetten Uzak Yaşayan Kabilenin Starlink İnternetiyle İmtihanı: Ava Çıkmayı Unutanlar Var!

Medeniyetten Uzak Yaşayan Kabilenin Starlink İnternetiyle İmtihanı: Ava Çıkmayı Unutanlar Var!

İnternet Starlink Kabile
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.06.2024 - 15:13

Amazon yağmur ormanlarının derinliklerinde yaşayan Marubo halkının hayatı, Elon Musk'ın Starlink interneti nedeniyle bugünlerde oldukça karmaşık bir hale geldi. 

Kabilenin ileri gelenleri internet yüzünden köyde ava gitmeyi unutunlar bile olmasından dert yandı. 

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Brezilya'daki Marubo halkı uzun süredir Amazon yağmur ormanlarının derinliklerindeki medeniyetten uzak bir hayat sürüyor.

Brezilya'daki Marubo halkı uzun süredir Amazon yağmur ormanlarının derinliklerindeki medeniyetten uzak bir hayat sürüyor.

Ancak Elon Musk'ın 2022 yılında Brezilya'da hizmete soktuğu uydu internet hizmeti Starlink bu durumu değiştirdi, antenler kabilenin köyündeki direklere takıldı ve izole kabile internetle tanıştırıldı.

Ancak Elon Musk'ın 2022 yılında Brezilya'da hizmete soktuğu uydu internet hizmeti Starlink bu durumu değiştirdi, antenler kabilenin köyündeki direklere takıldı ve izole kabile internetle tanıştırıldı.

Ancak Starlink'in halkına ulaştırılmasında etkili olan 40 yaşındaki Marubo lideri Enoque Marubo, köy hayatında internetle birlikte birçok önemli sorun doğmasından şikayetçi.

Ancak Starlink'in halkına ulaştırılmasında etkili olan 40 yaşındaki Marubo lideri Enoque Marubo, köy hayatında internetle birlikte birçok önemli sorun doğmasından şikayetçi.

Köy halkının internet yüzünden ava bile çıkmayı unuttuğundan dert yanan Marubo, "Köyde avlanmaz, balık tutmaz ve bitki yetiştirmezseniz yemek yiyemezsiniz. Bu yüzden internet kullanımına sınır getirdik. Sabahları yalnızca günde 2 saat" dedi.

Köy halkının internet yüzünden ava bile çıkmayı unuttuğundan dert yanan Marubo, "Köyde avlanmaz, balık tutmaz ve bitki yetiştirmezseniz yemek yiyemezsiniz. Bu yüzden internet kullanımına sınır getirdik. Sabahları yalnızca günde 2 saat" dedi.

Kaynak

73 yaşındaki köylü Tsainama Marubo da internetin köy halkını tembelleştirdiğini vurguladı ve şunları söyledi: 👇

73 yaşındaki köylü Tsainama Marubo da internetin köy halkını tembelleştirdiğini vurguladı ve şunları söyledi: 👇

'İnternet geldiğinde herkes mutluydu. Yeni adetler öğreniyorlar. Aynı zamanda hayat kurtardı. Starlink'ten önce, acil bir durum ortaya çıktığında amatör telsizi kullanarak birkaç köy aracılığıyla mesaj gönderiyorduk ve bu mesaj uzun zaman sonunda yetkililere ulaşıyordu. 

Öte yandan, işler daha da kötüye gitti. Marubo kabilesi geleneklerini yüzyıllardır korumuştur. Gençler şimdi internet yüzünden tembelleşti.' 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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