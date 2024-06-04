AYM'den Çok Konuşulacak Karar: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rektör Atayamaz!
AYM'den Çok Konuşulacak Karar: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rektör Atayamaz!
Anayasa Mahkemesi (AYM), üniversite rektörlerinin Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına ilişkin düzenlemeyi anayasaya aykırı bularak iptal etti.
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CHP'nin 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle daha önce dava açmıştı.
Anayasa Mahkemesi, rektör atamalarına ilişkin KHK hükmünün iptaline karar verdi.
Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Recep Teyyip Erdoğan'ın rektör atamalarının Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılamayacağına işaret ederek, yeni bir düzenleme için bugünden itibaren bir yıl süre tanıdı.
Mahkemenin iptal gerekçesinde, şu değerlendirme yapıldı 👇
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