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AYM'den Çok Konuşulacak Karar: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rektör Atayamaz!

AYM'den Çok Konuşulacak Karar: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rektör Atayamaz!

Recep Tayyip Erdoğan AYM
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.06.2024 - 13:49

Anayasa Mahkemesi (AYM), üniversite rektörlerinin Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına ilişkin düzenlemeyi anayasaya aykırı bularak iptal etti.

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CHP'nin 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle daha önce dava açmıştı.

CHP'nin 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle daha önce dava açmıştı.

Anayasa Mahkemesi, rektör atamalarına ilişkin KHK hükmünün iptaline karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, rektör atamalarına ilişkin KHK hükmünün iptaline karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Recep Teyyip Erdoğan'ın rektör atamalarının Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılamayacağına işaret ederek, yeni bir düzenleme için bugünden itibaren bir yıl süre tanıdı.

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Recep Teyyip Erdoğan'ın rektör atamalarının Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılamayacağına işaret ederek, yeni bir düzenleme için bugünden itibaren bir yıl süre tanıdı.

Mahkemenin iptal gerekçesinde, şu değerlendirme yapıldı 👇

Mahkemenin iptal gerekçesinde, şu değerlendirme yapıldı 👇

''Dava konusu kuralla YÖK’ün rektör atama sürecinde; devlet üniversiteleri yönünden aday gösterme, vakıf üniversiteleri yönünden mütevelli heyetinin teklifine olumlu görüş verme şeklindeki rolüne son verilmek suretiyle rektör atama usulü değiştirilmiş ayrıca atanma şartları, görev süresi gibi rektör atanmasına ilişkin hükümler madde metninden çıkarılmıştır.

Devlet üniversitelerine rektör atanma şartlarında değişiklik öngören kural, Anayasa’nın İkinci Kısmı’nın Dördüncü Bölümü’nde yer alan kamu hizmetlerine girme hakkına ilişkin düzenleme içerdiğinden Anayasa’nın mülga 91. maddesi uyarınca KHK ile düzenlenemeyecek yasak alanda kalmaktadır.''

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