Sigaraya 10 Lira Zam Daha: Temmuz Ayında Vergi Kaynaklı Artış Büyük Olacak!
Sigaraya 10 Lira Zam Daha: Temmuz Ayında Vergi Kaynaklı Artış Büyük Olacak!
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Sigara ve alkollü ürünlerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kanun gereği Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık üretici fiyat endeksi (ÜFE) kadar artırılıyor.
Mevcut rakamlara bakıldığında sigara ve alkol üzerindeki ÖTV temmuzda yüzde 20 oranında artırılacak.
Başka bir deyişle 10 liralık vergi artışı direkt fiyatlara yansıtılırsa en ucuz sigara da 66 lira olacak. Şu anda en düşük sigara fiyatı 56 lira.
Sigarada ocak ve temmuz ayı dışında gördüğümüz zamlar ise üretici şirketlerin maliyetlerini düzenlemek veya karını artırmak için yaptıkları zamlar ve vergi artışı kaynaklı zamlara göre daha sınırlı.
Sigaradaki vergi sistemi ise oldukça karışık. Kabaca her sigara paketinin ortalama yüzde 82,5’i vergi. Bu 66 liralık bir sigaradan 49.1 lira vergi alındığı anlamına geliyor.
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