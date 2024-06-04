Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Sigaraya 10 Lira Zam Daha: Temmuz Ayında Vergi Kaynaklı Artış Büyük Olacak!

Sigaraya 10 Lira Zam Daha: Temmuz Ayında Vergi Kaynaklı Artış Büyük Olacak!

Zam sigara
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.06.2024 - 13:01

Sigaranın ÖTV'si kanun gereği ocak ve temmuz aylarında geçmiş 6 aylık üretici enflasyonu (ÜFE) kadar artırılıyor.

Eğer sigara şirketleri vergi zammını kendi bünyelerinde eritmezse fiyatlar en az 10 lira daha artabilir.

Bu durumda ise en ucuz sigara 66 liraya kadar çıkacak. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sigara ve alkollü ürünlerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kanun gereği Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık üretici fiyat endeksi (ÜFE) kadar artırılıyor.

Sigara ve alkollü ürünlerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kanun gereği Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık üretici fiyat endeksi (ÜFE) kadar artırılıyor.

Mevcut rakamlara bakıldığında sigara ve alkol üzerindeki ÖTV temmuzda yüzde 20 oranında artırılacak.

Mevcut rakamlara bakıldığında sigara ve alkol üzerindeki ÖTV temmuzda yüzde 20 oranında artırılacak.

Başka bir deyişle 10 liralık vergi artışı direkt fiyatlara yansıtılırsa en ucuz sigara da 66 lira olacak. Şu anda en düşük sigara fiyatı 56 lira.

Başka bir deyişle 10 liralık vergi artışı direkt fiyatlara yansıtılırsa en ucuz sigara da 66 lira olacak. Şu anda en düşük sigara fiyatı 56 lira.

Sigarada ocak ve temmuz ayı dışında gördüğümüz zamlar ise üretici şirketlerin maliyetlerini düzenlemek veya karını artırmak için yaptıkları zamlar ve vergi artışı kaynaklı zamlara göre daha sınırlı.

Sigarada ocak ve temmuz ayı dışında gördüğümüz zamlar ise üretici şirketlerin maliyetlerini düzenlemek veya karını artırmak için yaptıkları zamlar ve vergi artışı kaynaklı zamlara göre daha sınırlı.

Sigaradaki vergi sistemi ise oldukça karışık. Kabaca her sigara paketinin ortalama yüzde 82,5’i vergi. Bu 66 liralık bir sigaradan 49.1 lira vergi alındığı anlamına geliyor.

Sigaradaki vergi sistemi ise oldukça karışık. Kabaca her sigara paketinin ortalama yüzde 82,5’i vergi. Bu 66 liralık bir sigaradan 49.1 lira vergi alındığı anlamına geliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
53
18
8
4
2
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın