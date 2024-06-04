Sigaraya 10 Lira Zam Daha: Temmuz Ayında Vergi Kaynaklı Artış Büyük Olacak!

Sigaranın ÖTV'si kanun gereği ocak ve temmuz aylarında geçmiş 6 aylık üretici enflasyonu (ÜFE) kadar artırılıyor.

Eğer sigara şirketleri vergi zammını kendi bünyelerinde eritmezse fiyatlar en az 10 lira daha artabilir.

Bu durumda ise en ucuz sigara 66 liraya kadar çıkacak.