Bağdat Caddesi'nde 'Memelere Özgürlük' Pankartı ile Yürüyen Melisa Aydınalp'a Açılan Davada Karar!
Bağdat Caddesi'nde 'Memelere Özgürlük' Pankartı ile Yürüyen Melisa Aydınalp'a Açılan Davada Karar!
İstanbul'daki Bağdat Caddesi'nde bikinisiyle 'memelere özgürlük' pankartı açan model Melisa Aydınalp'ın yargılandığı 'teşhircilik' davasında karar çıktı. Aydınalp suçlamalardan beraat etti.
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Model Melisa Aydınalp'in Kadıköy, Bağdat Caddesi'nde ip mayoyla "Memelere özgürlük" pankartı taşıyarak yürüdüğü görüntüler, sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.
Görüntülerin yayılmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek Aydınalp'in gözaltına alınmasına karar verdi. Aydınalp serbest kaldıktan sonra eylemini tekrar da etti.
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'Hayasızca Hareketlerde Bulunma' suçundan 1 yıldan 6 aya kadar hapsi istenen Aydınalp'in davasında karar bugün çıktı.
2000 doğumlu Melisa Aydınalp'ın yürüyüş sırasında mahrem bölgelerini kapattığı, alenen cinsel ilişkide bulunmadığı ve teşhircilik yaptığına ilişkin delil olmadığı belirtildi. Sanığın beraatine karar verildi.
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