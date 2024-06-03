Yine Bir Ölüm Sonrası Buzlar Eridi: Ceza'dan Sagopa Kajmer İçin Paylaşım Geldi!
Yine Bir Ölüm Sonrası Buzlar Eridi: Ceza'dan Sagopa Kajmer İçin Paylaşım Geldi!
Türk Rap Müziği'nin iki duayen ismi Ceza ve Sagopa Kajmer bir kez daha, bir ölüm haberi sonrası mesajlaştı. Ceza, annesini kaybeden Sagopa Kajmer’e Instagram hesabından paylaştığı post ile başsağlığı diledi.
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Türk Rap Müziği'nin iki büyük ismi Ceza ve Sagopa Kajmer, yıllardır küs. Tüm Türkiye'nin artık bitmesini istediği bu küslük, zaman zaman yaşanan acı kayıplar sonrası ise rafa kaldırılıyor.
Biliyorsunuz, Rap müziğin usta ismi Sagopa Kajmer bugün aldığı acı haberle sarsılmıştı. Ünlü rapçinin annesi Serpil Özyavuz, 71 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sagopa Kajmer'in bu acı gününde ilk taziye mesajlarından biri ise Rap müziğin bir diğer devi Ceza'dan geldi.
Ceza, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Başın sağolsun, çok ağır bir acı. Sana ve ailene sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.
2019 yılında Ceza'nın babası vefat ettiğinde Sagopa Kajmer de Ceza'ya Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla başsağlığı dilemişti.
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