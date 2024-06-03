Ünlü Rapçinin Acı Günü: Sagopa Kajmer'in Annesi Serpil Özyavuz Hayatını Kaybetti!
Ünlü Rapçinin Acı Günü: Sagopa Kajmer'in Annesi Serpil Özyavuz Hayatını Kaybetti!
Kaynak: https://www.tgrthaber.com/magazin/sag...
Türkiye'nin en sevilen rap şarkıcılarından biri olan Sagopa Kajmer aldığı acı haberle sarsıldı. Ünlü rapçinin annesi Serpil Özyavuz hayatını kaybetti!
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Türkçe rap dünyasının en sevilen ve en eski isimlerinden biri olan Sagopa Kajmer (gerçek adıyla Yunus Özyavuz) bugün kara haberle gündeme geldi.
Başarılı sanatçının biricik annesi maalesef ki hayatını kaybetti. Uzun zamandır tedavi gördüğü belirtilen Serpil Özyavuz mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düştü.
Yaklaşık iki gündür yoğun bakımda tedavi gören 71 yaşındaki Özyavuz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sagopa Kajmer'in annesinin cenazesinin ise Rasathane Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip toprağa verileceği belirtildi.
Sagopa Kajmer'in sevenleri de acı haberi aldıktan sonra baş sağlığı mesajları paylaşmaya başladı...
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