Balayında Sır Ölüm: 21 Yaşındaki Gelin Fenalaştı, Damat Korkuyla 112'yi Aradı!

Yeni evli 21 yaşındaki Nazlıcan Göksu, Kapadokya'da balayı tatili için yerleştiği otelde gece saatlerinde fenalaştı. Panikle 112'yi arayan damat ise kalp krizinden şüphelendiğini söyledi. Nazlıcan Göksu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.