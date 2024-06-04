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Balayında Sır Ölüm: 21 Yaşındaki Gelin Fenalaştı, Damat Korkuyla 112'yi Aradı!

Balayında Sır Ölüm: 21 Yaşındaki Gelin Fenalaştı, Damat Korkuyla 112'yi Aradı!

ölüm Balayı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.06.2024 - 12:26

Yeni evli 21 yaşındaki Nazlıcan Göksu, Kapadokya'da balayı tatili için yerleştiği otelde gece saatlerinde fenalaştı. Panikle 112'yi arayan damat ise kalp krizinden şüphelendiğini söyledi. Nazlıcan Göksu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

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Sivas'ta hafta sonu evlenen 21 yaşındaki Nazlıcan Göksu, düğünün ardından balayı için eşiyle Kapadokya'ya gitti.

Sivas'ta hafta sonu evlenen 21 yaşındaki Nazlıcan Göksu, düğünün ardından balayı için eşiyle Kapadokya'ya gitti.

(Temsili Görsel)

Çift, en mutlu günlerinin ardından Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki bir otele yerleşti.

Çift, en mutlu günlerinin ardından Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki bir otele yerleşti.

Ancak gelin Nazlıcan Göksu gece saatlerinde fenalaştı. Korkuya kapılan eşi hemen 112 Acil Servis'i arayarak kalp krizinden şüphelendiğini söyledi.

Ancak gelin Nazlıcan Göksu gece saatlerinde fenalaştı. Korkuya kapılan eşi hemen 112 Acil Servis'i arayarak kalp krizinden şüphelendiğini söyledi.

Ambulansla Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göksu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ambulansla Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göksu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç kadının ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.

Olay yerinden görüntüler 👇

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Hızlı Joe

Allah rahmet etsin, rabbim kimseyi mutluluğundan etmesin inşallah.

can palabıyık

Çok genç yazık

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