Aldatıldığını Düşünen Koca Çılgına Döndü: Bolu'da Kadının Kocasına Evde Yakalanan Adam Balkondan Atladı!
Aldatıldığını Düşünen Koca Çılgına Döndü: Bolu'da Kadının Kocasına Evde Yakalanan Adam Balkondan Atladı!
Bolu'da karısını evde başka bir adamla yakalayan adam, aldatıldığı düşüncesi ile çılgına döndü. Evdeki adam ise korkudan 3. katın balkonundan aşağı atladı. 1. katın balkonuna düşen adam yaralandı.
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Olay, Bolu'nun Semerkant Mahallesi'nde Akıncı Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu H.M. (27), eşi İ.H'nin (33) kendisini başka bir yabancı uyruklu şahısla aldattığını öğrenerek eve gitti.
Eve kadının kardeşiyle giden H.M., karısının yanında başka bir adam olduğunu gördü. Kadının kocasından kaçmaya çalışan A.M. 3'üncü kattan aşağı atlayarak, 1. kattaki dairenin balkonuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yaralı şahıs, bulunduğu yerden alınarak tedavisi için hastaneye götürüldü.
Öfkeli koca polis ekipleri tarafından zorlukla sakinleştirildi. H.M.., İ.H. ile kardeşi gözaltına alındı. Durumu öğrenen A.M'nin babası ise olay yerine gelerek taşkınlık çıkardı. Polis ekipleri babayı da gözaltına aldı.
Olay yeri görüntüleri 👇
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