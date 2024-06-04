Fetullah Gülen’in Yeğeni Ebuseleme Gülen'den “Meral’i Gıdıkla” Oyunu ile İlgili Gündem Olan İtiraf!
Fetullah Gülen’in Yeğeni Ebuseleme Gülen'den “Meral’i Gıdıkla” Oyunu ile İlgili Gündem Olan İtiraf!
Fetullah Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti yanlısı hesapların paylaştığı, Meral Akşener’e hakaret içerikli “Meral’i Gıdıkla” oyununu FETÖ'nün istediği ile kendisinin yaptığını itiraf etti.
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Sosyal medya hesabından Fetullah Gülen ve çevresi ile ilgili açıklamalar yapan Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen, gazeteci Ahmet Dönmez’in YouTube kanalında yine gündem olan bir itirafta bulundu.
Gülen, 2018 cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde, “Meral’i Gıdıkla” isimli oyunu kendilerinin İYİ Parti’ye oy kazandırma amacıyla piyasaya sürdüklerini itiraf etti.
3-4 tane mobil oyun yaptıklarını ve AK Parti'yi hedef aldıklarını söyleyen Gülen şu itiraflarda bulundu: 👇
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