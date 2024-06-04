Dünyanın En Uzun Çocuğu Görenleri Şaşkına Çeviriyor: Bakan Bir Daha Bakıyor!
Dünyanın En Uzun Çocuğu Görenleri Şaşkına Çeviriyor: Bakan Bir Daha Bakıyor!
Dünyanın en uzun çocuğu olarak Guinness Dünya Rekorları'na ismini yazdıran Jayson isimli çocuk doğduğundan beri nadir görülen 'devlik sendromu' ile mücadele ediyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
ABD'de yaşayan 10 yaşındaki Jayson isimli çocuk, hipofiz bezinde büyüme hormonundaki bir rahatsızlık nedeniyle devlik sendromundan muzdarip.
Ortalama bir bebekten 30 santimetre daha uzun olarak dünyaya gelen Jayson, henüz 7 yaşına geldiğinde 1.80 boya ulaşmıştı. Jayson, 10 yaşına geldiğindeyse 1,90'lık boyuyla çoğu yetişkin erkeği geride bırakmayı başardı.
Guinness Dünya Rekorları tarafından "dünyanın en uzun çocuğu" olarak belirlenen Jayson, devasa boyutları nedeniyle bazen toplum içinde garip bakışlara maruz kaldığından şikayet ediyor.
Toplum içinde nasıl göründüğünü umursamamayı öğrendiğini söyleyen Jayson verdiği bir röportajda "Dünyanın en uzun çocuğu olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Kıyafet masrafı yok şimdi ne alırsa uzun süre giyer….